La quieren echar: ¿Por qué los vecinos de Kim Kardashian la odian?

Kim Kardashian, personalidad de los medios, socialité, modelo, empresaria, productora y actriz estadounidense; estaría en franca batalla con sus vecinos. Kardashian amiga de Paris Hilton, saltó a la fama en conjunto con su familia cuando comenzó su propio reaility show televisivo “Keeping Up with the Kardashians” en el cual la celebridad mostraba su día a día y su lujosa vida. No obstante al parecer Kim es tal y como se muestra en la serie: ruidosa y escandalosa, ya que así es como sus vecinos la describen cansados de la empresaria.

Kardashian se ha convertido en un icono y figura importante en las redes sociales, ya que cuenta con cientos de millones de seguidores en Twitter e Instagram. Por otro lado Kim ha lanzado una variedad de productos vinculados a su nombre, llegando así a convertirse en una exitosa empresaria. Sin embargo donde no ha tenido éxito es en su relación con sus vecinos ya que estos detestarían a la actriz generando una gran rivalidad.

Kim Kardashian mantuvo por años una relación con el rapero Kanye West, ambos se casaron en 2014 y actualmente tienen cuatro hijos juntos. No obstante, recientemente la pareja anunció su divorció el cual no acabó en buenos términos. ¿Acaso habrán sido los gritos y peleas constantes de pareja la mayor molestia para sus vecinos? Tal parece que Kim, estrella de Instagram, es una terrible opción como vecina, debido al constante escandalo producido en su hogar.

En el año 2015, la revista “Time” incluyó a Kardashian en su lista de las 100 personas más influyentes. Por otro lado, Kim fue la personalidad de televisión de realidad mejor pagada con sus totales que superan los 53 millones de dólares. Quizás es debido al enorme éxito de su reality y la producción que ello conlleva el malestar de los vecinos de la empresaria, ya que debido a la producción que demanda su reality show, siempre hay un gran equipo de camarógrafos y una enorme cantidad de paparazzis en todas partes.

Imagen: El Español

Además aseguran que, el gran escándalo que ella y su familia ocasionan resulta sumamente molesto para aquellos que viven a su alrededor. Según la encuesta anual del blog “Zillow”, Kanye West y Kim Kardashian fueron los peores vecinos que se pueden tener, aunque actualmente se encuentran separados. Es sabido que quien se quedó con la propiedad tras el divorcio fue Kim; no obstante, las excéntricas fiestas con música a gran volumen continúan. Es entonces a partir de todas estas denuncias y reclamos, que Kim Kardashian fue nombrada como la peor vecina del mundo.