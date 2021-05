¿Qué fue de la vida de Chris Pérez? El viudo de Selena Quintanilla

A los 51 años Chris Pérez todavía asegura que Selena Quintanilla fue su gran amor y en sus redes sociales suele publicar fotos de los momentos que vivió junto a la reina de la música tejana, mientras se embarca en nuevos proyectos musicales.

El guitarrista no se ha mostrado feliz con Selena: la serie que recientemente estrenó su segunda temporada en Netflix. Durante una entrevista en 2020 aseguró que la historia que se muestra no está apegada a la realidad.

Foto: Instagram

Además, esto ha provocado que los reflectores vuelvan a posicionarse sobre él durante uno de los momentos más traumáticos de su vida. Es que, tras el asesinato de su esposa, Chris Pérez se volvió adicto al alcohol y las drogas.

La pareja de la estrella musical y el artista inició en 1992 cuando decidieron casarse a escondidas ya que el padre de la joven no aprobaba la relación. Él se había sumado a la banda Selena y los Dinos como guitarrista por invitación de A.B. Quintanilla.

Tres años más tarde, Yolanda Saldívar asesinada a la cantante en pleno apogeo de su carrera y matrimonio. Ante la tragedia, muchas fans criticaron a la familia de Selena por no haberla protegido y resguardado de su entorno, esto solo incrementó el dolor de la pérdida.

Foto: Instagram

Tras escribir un libro To Selena, with love, Chris Pérez se propuso intentar reiniciar su vida. Allí conoció a Venessa Villanueva con quien se casó en 2001 y tuvo dos hijos Noah y Cassie. Pero el matrimonio no duró mucho y en 2008 decidieron separarse.

Villanueva nunca dio detalles sobre lo ocurrido pero el entorno asegura que el músico aún no superaba sus problemas de alcohol y que el recuerdo de Selena como su gran amor siempre estaba presente en la pareja, algo que se hacía insostenible para su nueva esposa.