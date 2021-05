Al aire libre, Sol Pérez presumió sus hermosas curvas frente a la cámara

A pesar de lo que muchos creen, o lo que ella hace creer en redes, Sol Pérez es una mujer tímida. La blonda confesó algunos días atrás que es una persona "bastante vergonzosa". El sincericidio se dio en el marco de una entrevista que brindó para el ciclo radial 'Todo Pasa', emitido por Urbana Play.

"Me encanta sacarme fotos, pero después, si me invitan a una pileta, me da vergüenza quedarme en bikini. Te lo juro por Dios. Tengo como dos personalidades en una. Me muero de vergüenza, no me levanto de la silla. O me tapo para ir al agua. En Instagram te subo la foto, no me da vergüenza, es la foto que me gusta a mí", señaló al aire causando sorpresa.

Hoy, gracias a su esfuerzo y dedicación, Pérez se encuentra nuevamente participando en el reality culinario más visto de la pantalla chica, MasterChef Celebrity. La semana pasada fue una de las destacadas por el jurado y se llevó la medalla de plata por su deliciosa preparación.

En sus redes, la conductora de TV y modelo, comparte sus logros y sus fans se muestran orgullosos de ella. Además, allí suele subir instantáneas de sus fabulosos looks que nadie pasa desapercibidos. En una de sus últimas publicaciones captó toda la atención con un hermoso conjunto deportivo que utilizó al aire libre.

"Buen día. A renovar energía", redactó junto a las postales que se llenaron de 'me gusta' y comentarios. "Perfecta", "Belleza", "Qué bombón", "La más linda", "Reina" y "Tu belleza no tiene explicación", son algunos de los mensajes que sus seguidores le dejaron escritos.