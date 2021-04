Confundida: Kourtney Kardashian ¿Enamorada de una íntima amiga?

Las Kardashians siempre dan mucho de qué hablar, quizás sea por su vida llena de controversias y rumores o por el hecho de que gozan de hacer pública todas sus intimidades familiares. En este caso es el turno de Kim Kardashian quien decidió exponer a su hermana Kourtney al hablar acerca de su vida amorosa. Al parecer Kim estaría interesada en las relaciones que lleva su hermana debido a una nueva amistad de Kourtney; tal vez cree que esto podría tratarse de algo más que una simple amistad.

Kourtney Kardashian, personalidad de los medios, socialité y modelo estadounidense; es también protagonista de la serie de telerrealidad “Keeping Up with the Kardashians”. Debido a esto su vida privada es de interés público para todos los fans de las hermanas Kardashians por lo cual no existe intimidad alguna. Sin embargo lo que Kourtney no se esperaba es que fuera su propia hermana quien decidiera exponerla realizándole preguntas demasiado privadas frente a las cámaras.

Al parecer, Kim Kardashian se encontraba intrigada por la relación de amistad que su hermana Kourtney ha entablado con Addison Rae, una TikToker de 20 años. Lo interesante del hecho es la gran diferencia de edad ya que Kourtney tiene 41 años. Además de ello, Kourtney le dijo a Addison Rae que su familia sospechaba que las improbables amigas estaban "Hooking Up". “Hook up” es un término en inglés similar a “amigos con derecho a roce”; sin embargo mientras que los “amigos con beneficios” no suelen tener la intención de convertirse en algo más serio, dos personas que están “hooking up” suelen acabar en una relación más seria.

Por otro lado, otra de las hermanas Kardashian decidió tomar cartas en el asunto ya que Khloé invitó a Addison a almorzar para "llegar al fondo" de su relación con Kourtney. Entre el interrogatorio que Khloé le hizo a Rae, una de las preguntas fue el qué había hecho para hacer "tan feliz" a Kourtney. A ello Kim añadió que su familia se estaba cuestionando si Addison se estaba "Hooking Up" con Kourtney después de que comenzaron a pasar tiempo juntas.

Imagen: Cosmopolitan

Sin embargo, Addison Rae negó que ella y Kourtney sean algo más que amigas. "Es muy extraño que esa sea la impresión", dijo Addison. Kim insistiendo, dijo que habían pensado que sucedía algo romántico entre Rae y Kourtney por sólo "dos segundos". No obstante, si bien recientemente Rae se describió como soltera en una entrevista con Zane Lowe de Apple Music; ella ha estado en una relación intermitente con el YouTuber Bryce Hall.