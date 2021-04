Itatí Cantoral explica el origen de "maldita lisiada", la icónica frase de 'María, la del barrio'

Itatí Cantoral le dio vida a Soraya Montenegro en una de las telenovelas mexicanas más recordadas, María, la del barrio. Interpretaba a la viuda de Montalbán, una mujer cruel y despiadada que no tenía ningún tipo de escrúpulos y estaba empecinada en arruinarle la vida a la protagonista de la tira, una joven muy humilde y carismática.

Sin dudas, el gran salto a la fama de la actriz fue gracias a una de las icónicas escenas del melodrama: cuando descubrió a Nandito (Osvaldo Benavides) besando a Alicia (Yulianna Peniche), quien se encontraba en una silla de ruedas. "¿Qué haces besando a la lisiada? (...) Maldita lisiada”, fue la expresión que lanzó delante de las cámaras y que quedó guardada para siempre en la memoria de los televidentes.

Recientemente, la actriz ganó una importante popularidad en nuevas generaciones debido a la cantidad de memes que circulan en las redes con la divertida representación. Incluso, en el colegio de su hija de 12 años, los compañeros de clase de la adolescente la identifican por el papel.

Lo que nunca se supo es si la frase fue creación suya o del guion. Ahora, finalmente se develó el misterio. "Estaba escrito, fui dirigida por Beatriz Sheridan. Yo tenía en aquella época 20 años, entonces era bastante joven, entonces no tenía ese (...) ni me dejaban tampoco cambiar los textos", señaló la actriz en una entrevista con W Radio.

También afirmó que ella no buscaba ni esperaba tener el impacto con aquella frase, sino que fue una acción divina. "Fue algo que vino de Dios. Estas como grandes cosas que son inexplicables, que dices ¿pero cómo? (...) Si lo hubiera planeado, como he planeado otros éxitos de mi carrera y no se me han dado tal cual. O sea, tú puedes planear muchas cosas y entregar muchas cosas y todo, pero la última palabra que te da ese hit, ese éxito que te distingue de los demás, sí es un halo divino", indicó.