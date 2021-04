El Chavo del 8: el motivo por el cual el Profesor Jirafales y Doña Florinda nunca se besaron

El Chavo del 8 es (y será) uno de los programas cómicos latinoamericanos más queridos de todos los tiempos. Estuvo al aire por más de 45 años llevando alegría a millones de hogares en el mundo. Meses atrás, debido a una falta de acuerdo con el Grupo Televisa, dejó de emitirse en la pantalla chica y provocó la tristeza de varias generaciones que crecieron acompañadas de estos hilarantes personajes.

No hay quien no recuerde al Chavo, La Chilindrina, Quico y Don Ramón, por nombrar a algunos de los que divirtieron con sus ocurrencias en la famosa vecindad. Dos de los que no pasaron para nada desapercibidos fueron Doña Florinda y el Profesor Jirafales con su historia de amor.

Rubén Aguirre y Florinda Meza fueron quienes le dieron vida a esta enamoradiza pareja que, en ningún episodio, concretaron su amor frente a las cámaras con un beso. ¿El motivo? El actor lo reveló algún tiempo atrás en una entrevista con Francisco Saavedra en Canal 13.

"Así como nunca llegamos a casarnos, y si en caso pasaba, hubiera terminado allí. Y si alguna vez nos hubiéramos besado, ya no hubiera existido esa continuidad de amor, de cursilería. Se hubiese roto todo eso", explicó Aguirre. Para él, el "enamoramiento platónico" de los personajes era lo que cautivaba a la audiencia y si se concretaba el amor, perdía la magia.

El enamorado de la mamá de Quico cumplió un rol muy importante en la tira, ya que ingresó a humanizar a la mujer que se estaba convirtiendo en una especie de "villana" por despreciar a los otros inquilinos de la vecindad y por golpear a Don Ramón. El romance que mantuvo con el maestro de la escuelita la hizo verse más agradable para las familias que miraban la tira creada por Roberto Gómez Bolaños.