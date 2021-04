La guerra sigue: Nati Jota lanza fuerte indirecta a Ivana Nadal en video

Natalia Jeronsky , comúnmente conocida como Nati Jota, es una conductora y periodista argentina la cual se hizo conocida en el año 2015 cuando integró el equipo, como panelista, de "ESPN Redes". En el programa, también hizo el rol de cronista realizando la cobertura de los "Juegos Olímpicos" de Río de Janeiro 2016 y "Copa Mundial de Fútbol" de 2018, por la cual viajó a Rusia. No obstante Natalia es conocida por reírse de sí misma y bromear todo el tiempo tal como lo hizo con un suceso de su vida privada, en el cual se incluiría la traición de una de sus ex amigas Ivana Nadal.

Ivana Nadal es una modelo, presentadora de televisión, conductora y actriz argentina que ganó popularidad en el año 2014 al ser la co-conductora del programa de televisión argentino “Escape perfecto” junto a Leandro "Chino" Leunis. Posteriormente, Nadal pasó a conducir otros programas de Telefe como “¡Boom!”, “La peña de Morfi” y “Juguemos en el bosque". El escándalo y pelea entre Nati Jota e Ivana es uno de los chismes más resonados ya que si bien Jota no tenía una gran amistad con Nadal, estas sí se conocían y tenían una buena relación.

Nati Jota y Bruno Siri, rugbier, mantuvieron una relación estable durante cinco años aunque al parecer la ruptura afecto enormemente a la periodista ya que cuando se enteró que su ex novio la habría cambiado por Ivana Nadal las redes ardieron en llamas. Cuando se conoció la noticia, Jota declaró “A mi manera, yo seguía transitando la ruptura. Pero está todo bien…”. No obstante, ese no fue el fin sino el inicio de una serie de indirectas y peleas entre las conductoras a causa de Siri.

Posteriormente Natalia comentó en Twitter, red social en la cual cuenta con un millón de seguidores su enojo: “Una vez guardé a un pibe como ‘amor’ en mis contactos, a cuatro días de conocernos. Él también a mí. Y, ¿saben? Después fuimos novios. Awwww. Y, ¿saben? Después me dejó y se puso con Ivana Nadal. No sean intensos nunca, no sirve, no es por ahí. ¡Jaaaa!”. Nati, como es común en ella, eligió ir por el lado de las bromas para viralizar su historia, lo cual claramente consiguió.

En otra de sus declaraciones Natalia comentó: “No es la primera vez que me quedo afuera de un trío”. Sin embargo, su resentimiento con Nadal, quien comenzó su carrera de modelo a los 14 años, apenas comenzaba. Recientemente, Jota compartió un video en la red social Tik Tok en el cual trata el tema de su ruptura; una vez más a modo de broma pero con tono de fuerte indirecta hacia Ivana. En este la conducta, de manera sarcástica, dijo: “Soltalo, ya está ya fue, nadie es de nadie, somos libres…. ¿Te parece que me c*ja un poquito a tu ex? Así me olvidó del mío… si nadie es de nadie ¿No? Si somos libres ¿O no?”.