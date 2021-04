Maria Callas: su tortuosa vida oculta bajo el manto del éxito

Todos alguna vez hemos oído hablar de Maria Callas, una inmensa soprano que además estuvo casada con Aristóteles Onassis, que a su vez estuvo casado con Jakeline Kennedy viuda del presidente de Estados Unidos John F Kennedy.



Maria Callas nacida en Nueva York no solo fue una de las grandes soprano del siglo XX sino también una socialité, cuya vida fue siempre seguida por los medios de comunicación. Un libro escrito recientemente sobre su Biografía, “Cast A Diva: The Hidden Life Of Maria Callas”, de la autora Lyndsy Spence, arroja nuevos datos sobre su biografía, que demuestra que Callas nunca vivió en un lecho de rosas.



Su madre quiso que se prostituyera, fue estafada por su propio padre, su primer esposo se quedó con parte del dinero de Maria y su segundo esposo Aristóteles Onassis la drogaba para abusar sexualmente de ella. Su vida era verdaderamente un calvario.



Según la autora del nuevo libro Lyndsy Spence nos relata: "Callas, la cantante, pudo ir por delante en el mundo de la música, pero María, la mujer, fue víctima de las circunstancias", esto se deduce por la reciente aparición de cartas inéditas de Maria Callas, que permanecían en los archivos de la Universidad de Stanford, en California.



Las misivas de Maria Callas con su primer esposo Giovanni Battista Meneghini, deja entrever según la autora de la biografía que : "Ella era realmente tan servil y obediente con él, que comencé a darme cuenta de cómo era ella como mujer", y añade: "Era una persona sumisa y eso contrasta mucho con Callas la diva. Y cuando tienes esa inclinación, por supuesto que atraes a los abusadores".

Imagen: Pinterest



Aunque el libro deja en claro que fue su segundo marido Aristóteles Onassis quien más se abusó de la artista, según cuenta un amigo cercano, el magnate le hacía tomar a María un sedante hipnótico al que después se hizo adicta, junto con barbitúricos para luego abusar de ella sexualmente. Con todo este nuevo material que ha salido a la luz se revela la vida demencial de Maria Callas.