Sandra Bullock: extraño pero infalible truco de belleza para verse siempre radiante

Sandra Bullock, actriz y productora estadounidense es también reconocida por su gran belleza logrando ser nombrada la mujer más hermosa en 2015. Además de ello, Bullock fue la actriz mejor pagada del mundo en 2010 y 2014 y fue incluida entre las 100 personas más influyentes de “Time en el world” en 2010. La actriz ha logrado ganar reconocimiento mundial por su increíble talento ya que ha recibido varios premios, entre ellos un premio de la Academia y un Globo de Oro .

Bullock, quien logró su mayor éxito con las taquilleras “Miss Congeniality”, “The Proposal” y “Speed” entre otras; tiene su propio secreto de belleza para combatir las bolsas y la hinchazón. No obstante este truco es muy inusual ya que se utiliza una crema que, si bien cualquiera puede tener en el hogar y no es de un gran costo, no es para la cara. Lo sorprendente es que Jennifer Aniston también ha confesado el seguir este tip de belleza facial.

Sandra Bullock, quien gracias su interpretación de Leigh Anne Tuohy en el drama biográfico “The Blind Side” ganó el Premio de la Academia a la Mejor Actriz; ha confesado el untarse una extraña crema en la cara. Al parecer está crema es muy común aunque no para las bolsas de la cara ya que la actriz utiliza crema para las hemorroides en el contorno de ojos para aliviar la hinchazón en la zona. Quizás su gran efectividad se deba a sus ingredientes naturales específicos para tratar la hinchazón en la zona del recto.

Sandra ha captado enormemente la atención al confesar su curiosa rutina. Según la protagonista de “Gravity”, su película más taquillera hasta la fecha, la crema para las hemorroides es su “secreto infalible” para evitar la hinchazón bajo sus ojos. No obstante la actriz aseguró que no usa la crema a diario ya que únicamente la utiliza en su cara cuando debe acudir a eventos especiales.

Imagen: www.atlantico.net

Finalmente Bullock aclaró que siempre busca marcas de dicha crema que no contengan corticoides. La elección de esta crema es muy acertada ya que ha sido demostrado que estas tiene un alto poder antiinflamatorio el cual sería el motivo de que funcione para reducir la hinchazón de las bolsas. Sin embargo, Sandra no es la única celebridad que ha confesado e utilizar la crema para las hemorroides ya que Jennifer Aniston también a asegurado que cada mañana al despertar se aplica esta crema bajo los ojos. Jennifer ha afirmado que sus bolsas y ojeras “desaparecen de inmediato”.