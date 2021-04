Ellen DeGeneres duramente criticada tras conducir en estado de intoxicación

Ellen DeGeneres, comediante, presentadora de televisión, actriz, escritora, y productora estadounidense ha sido objeto de fuerte escándalo debido a un incidente doméstico. Ellen, quien conduce su programa de entrevistas de televisión” The Ellen DeGeneres Show” siempre ha sido muy querida por sus fans, sin embargo un reciente incidente haría provocado fuertes críticas hacia ella por su mala forma de actuar.

Ellen, cuya carrera de stand-up comenzó a principios de la década de 1980, lleva casi 17 años en una relación con Portia de Rossi. Después de la revocación de la prohibición del matrimonio entre personas del mismo sexo en California, DeGeneres y de Rossi se comprometieron y se casaron en agosto de 2008. No obstante la pareja se ha visto envuelta en fuertes críticas ya que Ellen habría puesto en gran peligro la vida de su propia esposa.

Esto se debe a que en marzo pasado, Ellen DeGeneres habría conducido en estado de intoxicación para llevar a Portia al hospital. Ellen explicó que encontró a De Rossi en el piso del baño de su casa adolorida, por lo cual decidió llevar a su esposa al hospital para una apendicetomía de emergencia. El problema de este hecho es que Ellen había consumido tres bebidas “de marihuana" y además de ello también habría tomar somníferos de venta libre.

Al respecto DeGeneres comentó “Bebí una y no sentí nada, así que bebí tres y luego tomé dos pastillas para dormir de melatonina”. Según narra la conductora ella se encontraba a punto de dormir cuando la emergencia sucedió "Y estoy acostada en la cama, y me doy cuenta de que Portia no está en la cama", dijo Ellen. “Ella está gimiendo. Me levanto de la cama y ella está en el suelo a cuatro patas y le dije: 'No estás bien'. Ella dice: 'Estoy bien'. Le dije: 'No, a menos que estés jugando Twister sola, no estás bien'. Así que la llevé de urgencia a la sala de emergencias”.

Imagen: www.glamour.mx

Finalmente Ellen admitió que lo que hizo "probablemente no fue seguro". Cuando se le preguntó si ella había conducido sola hasta el hospital DeGeneres respondió "Lo hice", “Quiero decir, recibí una patada, como de mi adrenalina, porque tenía que llevarla allí. Probablemente no fue seguro”. "No debería estar diciendo nada de esto", agregó la comediante. Afortunadamente nada les sucedió a Ellen ni a Portia De Rossi, y esta última fue dada de alta al día siguiente de su procedimiento .No obstante, usuarios de las redes sociales criticaron a de DeGeneres por su manera de actuar tan insensata. Según la compañía que produce la bebida, su línea de bebidas con infusión de marihuana varía en potencia desde una mezcla de 2 miligramos de THC combinados con 4 miligramos de CBD hasta 5 miligramos de THC únicamente.