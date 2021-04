Charlotte Caniggia enseñó cómo se depila una zona particular de su cuerpo y generó debate

Una vez más, Charlotte Caniggia sorprendió a todos con el material que compartió en sus redes sociales. La mediática posó para la cámara enseñando cómo se depila una zona particular de su cuerpo y abrió el debate: "¿Ustedes también se depilan la nariz?". En el clip de muy corta duración se ve la técnica que utiliza para quitar en vello no deseado de sus fosas nasales.

La hija de Mariana Nannis y Claudio Paul Caniggia no tiene problema de hacer de su vida un reality y le encanta interactuar con sus fanáticos. Posee dos millones y medio de seguidores en Instagram que quedan fascinados cada vez que sube nuevo contenido.

Tanto ella como Alex Caniggia saben a la perfección cómo hacer reír y el público los ama. Cuando se encienden las cámaras no hay quien pueda sacarles los ojos de encima. Con respecto a la participación de su hermano en MasterChef Celebrity, la morocha reconoció recientemente que fuera del certamen, él no cocina.

"Vive a delivery. Sólo cocina en la tele. Los dos pedimos delivery. Cocina muchas horas trabajando y está cansado", señaló en una entrevista en Hay que ver, el programa que conduce Listorti y Dumas en El Nueve.

Caras

Además, en la misma nota habló sobre su próximo debut en La Academia, el nuevo formato de Marcelo Tinelli que el mes que viene se estrena en la pantalla de eltrece. "De acrobacia no sé nada y tampoco canto bien, pero vengo a ser simpática, y a hacer un poco de show", señaló y agregó: "Está bueno que cambien. Me gustaba que votara la gente, pero yo vengo a divertirme, si me echan ya está. Trato de ser yo y hacer lo que puedo".