Charlotte Caniggia extiende el calor del verano con su pequeña bikini

Charlotte Caniggia, modelo y personalidad de los medios, no para de sorprendernos con su increíble belleza ya que cada día luce más hermosa tal como su madre Mariana Nannis. Claramente, la hija del futbolista profesional retirado Claudio Caniggia y de la ex modelo Nannis, heredó lo mejor de sus pares ya que posee una figura sin igual debido a sus prominentes curvas las cuales no teme mostrar.

Charlotte es conocida por hacer el papel de “diva tonta” el cual hace reír a todos en la farándula. Sin embargo este es solo un rol que interpreta para sacarle una sonrisa al público ya que realmente en su vida privada, según sus allegados, la modelo tiene una personalidad completamente diferente. No obstante, si hay algo que no puede ocultar o cubrir es su gran potencial de belleza ya que resalta en todos lados, especialmente en las redes sociales como Instagram.

Charlotte Caniggia se hizo popular en los medios gracias a su participación en su reality show “Caniggia libre” el cual compartía con su hermano Alexander Caniggia. Alex al igual que Charlotte, suele interpretar un falso personaje para las cámaras. En su caso, es el papel de un excéntrico millonario el cual trata mal a todos. Sin embargo quienes lo conocen saben que es sumamente amigable y que posee un gran corazón.

En el último tiempo, Charlotte ha desaparecido un poco de las pantallas y se ha apoderado de las redes sociales. Por otro lado, su hermano Alex continúa haciendo reír al público con su simpático personaje en el programa de televisión “Mater Chef Celebrity”. Este es un reality de cocina en el cual celebridades debe realizar platillos de todo tipo para ser sometidos a un duro jurado. Alex destaca entre los participantes debido a sus dotes culinarias y su divertida personalidad.

Imagen: LA NACIÓN

Alex y Charlotte Caniggia son muy unidos entre sí ya que ambos se apoyan mutuamente en todos sus proyectos. Sin embargo en este momento Charlotte no se encuentra en ningún trabajo que tenga relación con la farándula ya que al parecer ha decidido dedicarse a las redes sociales. En su Instagram la celebridad se mantiene siempre activa ya que continuamente comparte fotos de su vida. Recientemente la bella modelo compartió una foto posando en bikini en la cual se pueden apreciar sus peligrosas curvas que dejarían a cualquiera con el corazón en la boca.