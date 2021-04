Quiénes son los famosos detrás de los grandes clubes de la MLS

Ganan millones de dólares en sus actividades pero, como todos, tienen pasiones que, en estos casos, los llevan a arriesgar buena parte de su dinero. Tienen kilómetros de alfombra roja, pero poca experiencia en el verde césped. Sin embargo, ya sea por amor al club o como parte de una estrategia, movilizan su capital con el fin de posicionarse en un negocio que no siempre es grato.

La Major League Soccer (MLS) es una de las ligas donde muchas figuras deciden invertir sus enormes capitales. Junto con el fútbol inglés, son las competiciones que marcan tendencia en este sentido.

Matthew McConaughey, actor texano, ganador del Oscar por Dallas Buyers Club, y uno de los mejores actores de su generación por protagónicos y grandes participaciones como en The Wolf of Wall Street, es accionista de la nueva franquicia, el Austin FC, que cayó por 2 a 0 en su visita a Los Ángeles FC, otra franquicia que tiene a otro famoso actor como dueño: Will Ferrell.

El comediante surgido del tradicional Saturday Night Live, lleva cinco años como uno de los máximos inversores del club. Earvin "Magic" Johnson, leyenda de los Lakers y la NBA, también firma parte de este consejo.

Will Ferrell.

Oscar de la Hoya es otro importante inversor. Uno de los mejores boxeadores de toda la historia, ahora promotor, es accionista del Houston Dynamo, al igual que el basquetbolista de los Brooklyn Nets, James Harden. Por último, aparece David Beckham, accionista principal del equipo de Inter Miami, para el cual ha prometido contratar a gente como Lionel Messi y Cristiano Ronaldo.