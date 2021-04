Justin Bieber sobre sus adicciones: "No me sentía capaz de terminar los recitales"

Justin Bieber expresó: “Sentía que me estaba perdiendo en este mundo, mi equipo de seguridad tenía que comprobar todas las noches que tuviera pulso”. Cuando Justin era un niño, presagiaba ser una joven promesa para la música. Sin embargo nadie se daba cuenta que tanta presión y tanto éxito hicieron que generara un gran cuadro de depresión y ansiedad, a lo cual el cantante comentó: “La primera vez que consumí sustancias tenía 12 o 13 años, estaba en el patio trasero de mi casa y nadie se percató”. Esto ha confesado el cantante en su documental y ha declarado que por ansiedad muchas veces llegó a consumir jarabe para la tos.

Ante todos los rumores que se generaban en su relación con Selena Gomez, un juego de niños famosos, terminó siendo algo que marcó su vida por completo. Pero el cantante decidió parar con todo lo que lo dañaba y tuvo temor en confesar lo mal que lo ha pasado. Justin siente una gran responsabilidad por Selena, ya que ambos vivieron procesos muy difíciles en sus vidas.

La ansiedad fue una de las más fuertes, y él encontró en Selena Gomez un reflejo de su vida. Pero el famoso cantante sabía que no podía seguir con este tipo de vida, por lo que no dudó y buscó ayuda profesional, ya que muchas veces se sentía deprimido en las giras, y no se encontraba capaz de terminar los conciertos.

En la actualidad Justin Bieber debe dormir en una cámara de oxígeno a modo de tratamiento crónico, esto lo ayuda a levantarse bien por las mañanas y calmar la ansiedad. Por ello está trabajando a diario para sentirse seguro. Muchos de sus fans creían que su vida era perfecta, es por ello que ha tomado la valiente decisión de exponer su vida en un documental, en donde cuenta por todo lo que ha tenido que pasar.

Imagen: Google

Justin y Selena debieron pagar un alto precio por la temprana fama que ambos tuvieron, sin embargo han intentado hacer lo posible por estar bien y contarle al mundo lo difícil que ha sido conllevar la fama y la ansiedad, a pesar que ya no están juntos, ambos se tienen mucho cariño porque vivieron una de las etapas más solitarias y dolorosas de sus vidas juntos, de la mano.

Imagen: Google