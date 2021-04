Asombroso test: lo primero que veas indica cuál es tu pareja ideal

Los test de personalidad son una verdadera sensación en las redes sociales. En cuestión de pocos segundos arrojan asombrosos resultados que sorprenden a millones de usuarios. Por eso, no es extraño que nadie quiera quedarse afuera cuando aparece uno nuevo de estos retos. Aquí te proponemos uno que te permitirá rápidamente conocer más acerca de tu forma de ser con solo observar una imagen.

¿Te animas a descubrir lo que dice sobre ti? Lo primero que tu ojo capte te dará todas las respuestas. ¡Hazle caso a tu intuición y déjate maravillar! Es importante resaltar que esta prueba no deja de ser un juego para distenderse y que los resultados no tienen una validez científica.

Árbol: eres una persona que no se deja guiar por las apariencias. Buscas a alguien que te acompañe, te proteja y sea sostén en tus momentos difíciles. No eres una persona fácil de llevar y lo sabes, por eso un hombre o una mujer tranquila es la mejor opción para ti. Te ayudará a encontrar tu eje y a no salirte del camino.

Cara: la persona ideal para ti es una enérgica, que tenga espíritu de mando. Por naturaleza tu no eres líder y por eso necesitas a alguien que tome decisiones y asuma responsabilidades. Te ahogas fácilmente en un vaso de agua y no saber resolver problemas de manera práctica. Necesita a alguien que sea más fuerte que tu.

Getty Images/iStockphoto

Sol: tu media naranja es alguien que mire la vida de manera simple. No te gustan las conversaciones serias ni los compromisos, por eso buscas a alguien que sea similar a ti. Necesitas a un ser que esté dispuesto a adaptarse a tu vida sin arrepentirse más tarde. Valoras la espontaneidad, la simpatía y la visión positiva del mundo.

Mariposa: eres una persona muy carismática y talentosa. Te encuentras esperando a alguien que no solo aprecie tus aptitudes sino que también tenga desarrollado su lado creativo. La pareja ideal para ti es una persona que pueda ser tu socio, tu compañero en el trabajo. Para ti, el apoyo es mucho más importante que la admiración. Necesitas que tu amado sea un espíritu cercano.