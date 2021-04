El impactante look de Alison Parker de 'La Casa de Papel'

María Pedraza continúa deslumbrando con el material que sube a sus redes sociales. Su gran salto a la fama fue con la película 'Amar' de Esteban Crespo y desde ahí su carrera no paró de crecer. Sus actuaciones en Élite y La Casa de Papel la posicionaron como una de las actrices españolas jóvenes más queridas del mundo.

De esto no hay dudas y en sus redes está el claro ejemplo: la siguen más de 11 millones de personas que llenan sus publicaciones de comentarios y 'me gusta'. Ahora, una vez más volvió a cautivar con su hermosura en la red y lo hizo con un impactante look.

La intérprete de Alison Parker posó con un corset bien ajustado al cuerpo y un hermoso pantalón blanco. Su cabello lo llevó peinado hacia atrás y lució un maquillaje soñado. Lo acompañó con unos fascinantes pendientes y un delicado y muy atractivo bolso de mano.

Los mensajes de sus admiradores no tardaron en aparecer junto a la instantánea que cosechó, hasta ahora, casi 700 mil likes. "Guapísima", "Diosa", "Más guapa imposible", "Perfecta", "Bombón", son algunos de los comentarios que se pueden leer entre los centenares de emoticones de corazones.

Próximamente se la podrá ver a Pedraza en Netflix combinando dos de sus grandes pasiones: la danza y la actuación. El film 'Las niñas de cristales', dirigida por Jota Linares, es el nuevo desafío en la carrera de la artista. Allí, le da vida a Irene, la sustituta de la gran estrella del Ballet Clásico Nacional después del inesperado suicidio de esta. "Estoy flotando en un sueño", aseguró poco tiempo atrás al dar a conocer la gran noticia del rodaje.