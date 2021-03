Saludable y para innovar: prepara tus barritas de maíz inflado ¡con 4 ingredientes!

La receta de hoy es perfecta para las personas creativas. Aprenderás a preparar maíz inflado, que es el ingrediente principal para estas barritas de maíz inflado y combinarlo como más te guste. Son ideales para el almuerzo o la merienda, puedes invitar con esta dulzura a tus hijos, invitados, amigos o quien sea, ¡imposible que no les guste!

El maíz es un ingrediente muy noble con varios beneficios para la salud. No solo es muy permeable y se pueden preparar cantidades de recetas diferentes tanto dulces como saladas, si no que no pierde sus propiedades al cocinarse. Ayuda a prevenir las hemorroides, provee minerales esenciales, protege la salud cardiovascular, previene la anemia y facilita el cuidado de los ojos y la piel. Por todas estas razones y más, te proponemos estas barritas de maíz inflado.

Ph. cokolatetnica en Pixabay

Ingredientes para el maíz:

Agua

100 g de arroz

Aceite vegetal

Condimentos para darle sabor

ph. Britta Gade en Pixabay

Procedimiento:

Pon abundante agua en una olla a fuego fuerte para cocer el arroz. Si deseas hacer un arroz inflado dulce, en lugar de agua, puedes cocerlo en leche y condimentar la cocción con un poco de azúcar o edulcorante.

Una vez que el arroz esté listo, debes escurrirlo y colocarlo en una bandeja de horno con papel de horno. Esparce todo el arroz por la bandeja de forma homogénea y mete en el horno a 65ºC. El tiempo estimado para que seque el arroz es de 3 horas.

Una vez el arroz esté seco, pon aceite en una sartén y cuando esté bien caliente echa el arroz.

Saca el arroz de la sartén y resérvalo en un bol con papel absorbente. Cuando el papel absorbente haya eliminado el exceso de aceite es hora de añadirle el sabor que prefieras. Un condimento dulce podría ser azúcar glass y chocolate en polvo, y la opción salada: sal, pimentón y pimienta en polvo para la opción salada.

Para las barritas, por cada 100 gramos de arroz inflado debes añadir 150-200 gramos de melaza previamente calentada, ya que será el ingrediente que unirá al resto. Acto seguido añade 75 gramos de semillas al gusto (por ejemplo pipas de girasol, sésamo, quinoa…) y 50 g de frutos secos, como avellanas o almendras picadas.

Remueve con cuidado y pasa la mezcla a una bandeja cubierta con papel de horno para evitar que se peguen. Debes rellenar toda la bandeja y procurar que la base no supere un centímetro de alto para evitar que se deshaga. Deja que se enfríe durante una hora y así acabarán de apelmazar todos los ingredientes. Después corta la base dándoles forma a las barritas y ¡listo!

Si tienes dudas o quieres aportar sugerencias de recetas nos puedes contactar a cocinamosjuntos@napsix.com Te contestaremos a la brevedad!