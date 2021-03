¿Kourtney Kardashian tóxica? así fue como puso entre la espada y la pared a su ex Scott Disick

Sofia Richie es una, modelo y diseñadora de moda estadounidense con un apellido muy significativo al ser hija del cantante Lionel Richie y hermana de Nicole Richie. La celebridad, que a trabajado para marcas de renombre como Tommy Hilfiger, habría comenzado a salir con la personalidad de televisión Scott Disick en 2017, quien es 15 años mayor que ella provocando escándalos en la farándula. Sin embargo la pareja se separó en el año 2020 aunque las causas siguen resonando hasta el día de hoy.

Scott Disick es una personalidad de los medios de comunicación estadounidense y socialité. La celebridad, saltó a la fama por ser parte del reality show estadounidense, conocido a nivel internacional, "Keeping Up with the Kardashians". Disk salió con Kourtney Kardashian durante más de 10 años, con ella comparte tres hijos y un vínculo sano. Esta habría sido una gran causa de pelea con Sofia Richie.

La pareja de Disick y Richie comenzó su relación hace poco menos de 4 años, sin embargo esta se vio colmada de problemas desde un principio y estos problemas llevarían el apellido Kardashian. Sofía y Scott a menudo iban de vacaciones junto a la ex de Disick, Kourtney Kardashian, y los hijos de ambos, tal vez esta habría sido una de las razones para que la modelo le dijera a su pareja “No quiero compartirte como novio con Kourtney” mostrando su disgusto. Al parecer tensiones entre ambas celebridades femeninas habrían sido demasiadas llevando al punto de quiebre la relación de Scottt y Richie.

En uno de los más recientes episodios de, "Keeping Up with the Kardashians" se revelaría que Scott Disick confirmó las inseguridades de Richie al sentirse la segunda opción después de Kourtney en su relación. Al respecto Scott comentó "Me doy cuenta de que Sofía ha sido una auténtica policía, pero la verdad es que cualquiera que salga con alguien se sentirá descuidado cuando su pareja pase más tiempo con su ex que con ellos".

Imagen: www.glamour.mx

Sin embargo la relación habría llegado a su fin debido a un ultimátum, que Sofía Richie le dio a Disick. Según este último, la modelo le habría dicho “Tienes que elegirme a mí o a Kourtney". Esto tal parece, no la gustó a Scott llevándolo acabar la relación con la modelo. Al parecer el famoso estaría decidido a poner a su familia como prioridad “Nunca voy a renunciar a mi relación con Kourtney y la crianza compartida que tenemos. Nada en un millón de años valdrá lo que tenemos”.