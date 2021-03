El duro momento que atraviesa Selena Gomez y la llevaría a dejar la música

Selena Gomez es una actriz reconocida internacionalmente por haber saltado a la fama por su papel principal en la serie televisiva de Disney “Los Hechizeros de Weberly Place”, lo cual la llevaría a protagonizar muchas películas populares entre los más jóvenes de esa factoría. Además de ello es una increíble cantante que ya lleva una larga carrera en el ámbito de la música logrando atrapar al público a nivel mundial. Sin embargo la cantante estaría considerando acabar con su carrera musical por sentirse menospreciada.

Selena recientemente lanzó un nuevo disco llamado “Revelación” el cual fue gravado completamente en español y cuenta con colaboraciones musicales masculinas de referentes del ritmo urbano latino. Sin embargo al parecer su nuevo disco no ha obtenido los resultados de popularidad que ella esperaba. La cantante es la protagonista de la portada de la revista Vogue de abril en la cual rebeló que estaba considerando retirarse de la música porque siente que no la toman en serio. Ante ello su fiel amiga Cardi B decidió accionar antes de que sea tarde.

Selena Gomez en su entrevista con Vogue se sinceró y compartió su frustración musical “Es difícil seguir haciendo música cuando la gente no te toma enserio. He tenido momentos en los que estoy tipo, ¿De qué sirve esto? ¿Para qué sigo haciendo esto? Sentí que ‘Lose You to Love Me´ fue la mejor canción que he lanzado y para ciertas personas aun así no fue suficiente”. Tal vez este comentario hace referencia a que la cantante en tantos años de carrera jamás ha sido nominada a un premio Grammy, recordemos que recientemente se llevó a cabo la premiación.

Imagen: Minuto USA

Pero por otro lado Gomez admitió que tratar de no concentrarse en críticas negativas sino en el cariño de sus fans que le da ánimo para seguir adelante. “Creo que hay varias personas que disfrutan de mi música, y me siento tan agradecida, es por eso que sigo, pero creo que la próxima vez que haga un álbum será distinto. Quiero darle una última oportunidad antes de que tal vez me retire de la música”. La ex chica Disney confesó que trataría de volver a adentrarse en la actuación. Al respecto, la rapera Cardi B lanzó un tweet para la cantante “No pienso que Selena deba retirarse, ella hace buena música y sus fan la aman. Creo que necesita una nueva era, una era provocadora como nunca antes la han visto, me encantaría darle unas ideas”.

Imagen: Twitter Cardi B

Cardi B, otra exitosa cantante del medio la cual habría trabajado con Selena hace un par de años al sacar el hit musical “Taki Taki” no quiere que Gomez abandone su carrera y envió mensajes de apoyo vía Twitter. “A mí me cae bien Selena yo la defiendo porque es súper dulce en persona, a las celebridades nos critican por todo y ella es muy dulce como para pasar por eso. Si se quiere retirar que lo haga porque quiere no por esos hdp”. La rapera es conocida por su sinceridad plena. Quizás la ayuda de Cardi B le vendría bien Selena Gomez para acabar con las críticas a su último álbum por no realizar colaboraciones con voces femeninas.