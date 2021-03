¿Se separa del príncipe Harry? La oscura predicción de la hermana de Meghan Markle

La medio hermana de Meghan Markle ha aprovechado la polémica en torno a la duquesa para revelar más detalles de lo que piensa de ella. Ya es de público conocimiento que entre ellas dos no hay un vínculo existente, y que de hecho no se caen en gracia. Sin embargo Samantha Markle no pierde oportunidades para hablar sobre su “hermana royal”.

Tras las declaraciones que causaron una revolución en todos los medios del mundo, e impactaron directo en el seno de la corona británica, Samantha redobló su apuesta remarcando el daño que habría causado Meg. En conversación con el medio TMZ, la escritora dijo: “Veo que terminará en divorcio a menos que reciban un asesoramiento extenso y puedan aceptar trabajar para ser honestos, en pedir disculpas a todos los que han dañado en el curso de 'este toro en una tienda de porcelana”.

La declaración de Samantha dejó inquietos todos, pero prosiguió en desde ese mismo lugar: “Nada de esto ha sido honesto y el daño a los 'royals' ha sido masivo, especialmente ahora. ¿Qué hombre estaría feliz o cómodo con eso? Creo que en el momento en que él comience a no estar de acuerdo o a alejarse de ella, puede volverse desagradable”, dijo la media hermana de Meghan, con quien no tiene relación hace años.

Incluso habló de lo mal que había actuado la esposa del príncipe Harry con su padre, el conocido Thomas Markle. Ante las posibilidades muy poco probables de que se restaure el vínculo familiar de la ex actriz, su medio hermana exclamó: “Tendría que disculparse. Una disculpa pública. Dios, sé que sería como sacar sangre de una piedra, pero hizo mucho daño. Realmente siento que ella necesita deshacerlo. Le hizo mucho daño al hombre (Thomas Markle) que le dio una vida”.

Samantha está detrás de una publicación que cuenta las intimidades de la ex actriz Meghan Markle, un libro llamado “Samantha. The Dairy of Princess Pushy's Sister Part1”. Una biografía de la hermana mayor de la duquesa de Sussex, donde promete revelar “verdades ocultas”, sobre la relación que Meg tiene con los miembros de la familia Markle.