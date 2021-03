A sus 40 años, Nicole Neumann presumió su hermosa figura con un elegante look

En los últimos días, comenzó a circular el rumor de que Nicole Neumann estaría en pareja con un reconocido deportista de nuestro país. Fue Karina Iavícoli en Nosotros a la mañana quien reveló algunos datos sobre su supuesto enamorado. "Es morocho, re agraciado, es de una provincia hermosa de este país. Nicole tiene buen ojo", señaló al aire la panelista.

"Si lo vemos caminando por la calle, ¿está más bueno que comer pollo con la mano?", acotó Débora D'Amato. "No estoy de acuerdo con lo que estamos haciendo porque ella no tiene nada para contar", señaló Sandra Borghi, a lo que Iavícoli remarcó: "Eso no significa que no sea verdad. Nicole sabe que yo siempre chequeo".

"Tengo gente de ambas partes que me confirmaron este dato que yo venía trabajando. Me dijeron que los vieron juntos, que están bien, y que están iniciando una relación. Pero no sé si hay más gente en la vida de ellos... Él está muerto con ella y vuela", indicó Karina.

Finalmente, la panelista tiró el gran dato y provocó la ovación de todos en el piso. "El nuevo amor de nuestra querida ex compañera Nicole Neumann es el piloto Juan Manuel Urcera", reveló.

Además de su gran presente amoroso, Nicole se encuentra viviendo un excelente presente laboral. Recientemente se unió a la conducción de Santo Sábado por la pantalla de América TV y cada vez que sale al aire deslumbra con su look. En sus redes compartió el elegante outfit que lució en una de las últimas emisiones y que se llevó todas las miradas. La blonda lució una musculosa blanca traslúcida con un pantalón negro que remarcó su hermosa figura.