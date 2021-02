¿Qué animal ves en el dibujo?: asombrosa prueba de personalidad

Las pruebas de personalidad y los test psicológicos se convirtieron en los fanáticos de los usuarios en las redes sociales en los últimos meses. Cuando aparece un nuevo reto nadie quiere quedarse afuera por los asombrosos resultados que arrojan en cuestión de pocos segundos. Existen para todos los gustos y edades: desde los clásicos hasta los más insólitos e impensados.

En esta ocasión, te proponemos uno que, de manera muy rápida y sencilla, te permitirá conocer aspectos de tu forma de ser que, quizás, no conocías. Lo único que debes hacer es observar el dibujo y hacerle caso a tu intuición. El primer animal que tu ojo capte guarda todas las respuestas que estás buscando. ¿Estás listo?

Rana: eres alguien muy honesto. Siempre vas al frente y no tienes temor en expresar lo que piensas sin ningún tipo de rodeo. Te destacas por ser extremadamente sincero, algo que muchas veces te ha traído fuertes dolores de cabeza. Sin embargo, prefieres continuar siendo así porque no soportas la hipocresía. Los obstáculos que se te presentan en el camino te dan más fuerzas para salir adelante y alcanzar tus metas. No te dejas vencer con facilidad. Tus amigos recurren a ti en búsqueda de consejos por tu franqueza y objetividad.

Caballo: eres una persona muy reflexiva. La impulsividad no es un rasgo que te caracterice, al contrario, antes de tomar cualquier decisión analizas en profundidad todos los pros y los contras. No te dejas guiar por lo que los demás te dicen, prefieres vivir tus propias experiencias y sacar tus conclusiones. Puedes parecer alguien muy frío pero eres todo lo contrario, con tu círculo más íntimo eres el ser más cariñoso y agradable del planeta.