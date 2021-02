Los grandes nombres del séptimo arte despiden a Christopher Plummer

Actores, directores y personalidades de Hollywood y el cine mundial despiden a Christopher Plummer, quizás el último gran bastión del Hollywood clásico y sin duda alguna uno de los actores más talentosos que la gran pantalla ha visto. Su deceso se produjo este viernes 5 de febrero a los 91 años.



Ana de Armas, Julie Andrews, Ridley Scott, Helen Mirren, Chris Evans, Shirley MacLaine, Elijah Wood, Josepgh Gordon-Levitt, Rosanna Arquette, Anne Hathaway y la lista podría ser interminable, presentaron sus respetos y recordaron a uno de los mejores actores del siglo pasado.

"Gracias siempre por tu risa, tu calidez, tu talento, tus historias sobre Marilyn, las vitaminas cuando me enfermé, tu paciencia y tu compañía. Siempre pensaré en ti con amor y admiración", escribió Ana de Armas. La actriz hispano cubana acompañó sus palabras con unas fotografías en el estudio de grabación de "Knives Out" (2019), la cinta en la que coincidieron recientemente.

Quien no podía faltar en su despedida fue su emblemática compañera en "The Sound of Music", Julie Andrews, quien supo interpretar a la dulce niñera que despertaba el amor de un rígido padre de familia que el actor interpretó en "The Sound of Music". "Atesoro los recuerdos de nuestro trabajo juntos y todo el humor y la diversión que compartimos a lo largo de los años", aseguró la actriz que forjó una amistad a prueba del tiempo con el actor.

El cineasta Ridley Scott, un confeso admirador, se unió a las menciones; "¡Qué muchacho. ¡Qué talento! Qué vida. Y tuve la suerte de trabajar con él hace menos de 2 años y tuve una experiencia maravillosa", recordó el director que encomendó a Christopher Plummer grabar todas las escenas en las que aparecía Kevin Spacey de la cinta "All the Money in the World" (2018), cuando el actor tenía 88 años. Este papel le valió una nominación al Oscar.



Helen Mirren por su parte destacó a la revista Variety su compromiso con la profesión: "Su arte era total. (...) Era intrépido, enérgico, valiente, conocedor, profesional y un monumento a lo que puede llegar a ser un actor".