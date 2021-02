Secretos revelados: Cardi B y Mariah Carey se confiesan...

Cardi B y la cantante de la popular canción navideña “All I Want for Christmas Is You”, que todos los años encabeza las listas y le ha dejado varis millones de dólares en su bolsillo, mantuvieron una entretenida entrevista telefónica para la conocida revista "Interview" en la cual compartieron historias. La rapera comentó su difícil vida y como con su esfuerzo logró salir adelante.

Mariah Carey fue más allá y se animó a preguntarle detalles de su vida privada y como ello le afectó emocionalmente. La artista que no la tuvo fácil, afirma no haberse sentido avergonzada de su antigua vida para progresar, aunque ello la marcara para siempre.

Entre las cosas que Cardi B tuvo que hacer en el pasado para poder llevar una vida digna, se encuentra el haber sido bailarina exótica. También contó a Mariah Carey como fue que se animó a soñar en grande y convertirse en la estrella que es hoy en día, lo que la llevó a ganarse un premio Grammy al Mejor Álbum de Rap en el año 2019.

Imagen: Instagram Mariah Carey

La intérprete de “Ilike It”, nacida en República Dominicana, habló también del bullying que sufrió en su barrio del Bronx. Las razones de este acoso fueron su procedencia dominicana y el no estar tan desarrollada físicamente. Detallo que era súper delgada y con cabello encrespado.

Este maltrato padecido en su entorno a temprana edad, fue lo que la llevo a operarse apenas pudo. Entere sus cirugías se encuentran una liposucción y el aumento de busto. La cualidad que más resalta de ella es su sinceridad y decir las cosas tal como son.

Imagen: Instagram Cardi B

Finalizada la entrevista Cardi B mencionó lo cómoda que se sintió al hablar con Mariah Carey, a través de su cuenta de Twitter: "Sé que dije muchas palabrotas y hablo un poco demasiado picante en mi entrevista con la revista INTERVIEW con Mariah Carey, pero no puedo evitarlo, ella me hizo sentir cómoda 🤷🏽‍♀️ No sentí que estuviera haciendo un entrevista robotizada. Me sentí como si estuviera teniendo una conversación real".

Por supuesto, ante tan noble gesto la intérprete de "Heroe" respondió, "Cardi !!! ¡Me encantó nuestra conversación! Lo que no dije pero debería haber dicho es que no es solo el hecho de que eres hermosa por fuera, es el hecho de que eres una persona real que también es hermosa por dentro. Estoy aquí para ¡todo! Me has alegrado el día 💜".