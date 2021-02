Asombrosa prueba de personalidad: elige un animal y descubre qué dice sobre ti

Las pruebas de personalidad están causando sensación en las redes sociales por sus asombrosos resultados. Los internautas descubrieron en ellas una fascinante alternativa para combatir el aburrimiento y además, para conocerse mejor de una manera muy sencilla y rápida. Por esta razón, aquí te proponemos un nuevo reto que te sorprenderá con lo que diga sobre ti.

Lo único que debes hacer es elegir uno de los cinco animales que te dejamos a continuación. Hazle caso a tu intuición y selecciona el que más te guste. No pienses demasiado la respuesta. ¿Estás preparado? Es importante resaltar que esta prueba no deja de ser un juego para distenderse y que los resultados no tienen una validez científica.

Zorro: tu mayor fortaleza radica en tu perseverancia y persistencia. Cuando te propones algo no te importa el tiempo que te demore lograrlo, sabes que en algún momento lo alcanzarás. Prefieres caminar a paso lento pero seguro. Las dificultades que se te presentan en el camino te dan más fuerzas para llegar a la meta.

Águila: eres muy intuitivo, lo cual te hace tener ventaja por sobre los demás. Sabes perfectamente todo lo que sucede a tu alrededor. Con una sola mirada entiendes lo que pasa. Rara vez te falla lo que te dicta tu voz interior y gracias a ella, en reiteradas ocasiones te has encontrado con un paso por delante del resto.

Ciervo: eres muy bondadoso, confiable y amable. No podrías hacerle daño ni a un insecto. Debes ser más cauteloso con las personas que te rodean y darte cuenta quienes están a tu lado para obtener alguna ventaja. Tienes que aprender a que los demás no abusen de tu bondad y gentileza.

León: tu fortaleza está en tu creatividad. Tienes muy buenas ideas y siempre estás dispuesto a ofrecer soluciones para diferentes situaciones. Si miras la vida desde este enfoque todos los proyectos que emprendas serán un verdadero éxito. No le das trascendencia a lo que los demás opinan sobre ti.

Oso: eres muy sobreprotector de los que te rodean. Siempre estás buscando el bienestar de todos. Por los que amas eres capaz de darlo todo. Puedes parecer alguien frío pero lo cierto es que es solamente un escudo que pones ante los demás para evitar salir lastimado. Tienes un gran corazón y eres muy generoso.