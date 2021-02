La terminante decisión de Ian Desmond que sorprende a las Grandes Ligas

Ian Desmond, jardinero de Colorado Rockies, no participó de la temporada 2020 de las Grandes Ligas por decisión personal para cuidarse de la pandemia de Covid-19, y este domingo anunció que tampoco jugará en la campaña 2021.

"En los últimos meses, he tenido conversaciones difíciles. He hecho bastantes preguntas y he pensado bastante. Por ahora, he decidido no participar en la temporada del 2021", escribió el jugador de 35 años en las redes sociales.

Y agregó: "Mi deseo de estar con mi familia es mayor que el deseo de jugar béisbol bajo estas circunstancias. Entrenaré y seguiré observando cómo evolucionan las cosas".

Desmond perdió 15 millones de dólares que le correspondían por su salario en 2020 y este año podría haber ganado 8 millones. En su anuncio no descarta la posibilidad de regresar a la competencia en el algún momento de la temporada, pero los Rockies podrían ponerle fin a su contrato para 2022 debido a esta decisión.

Llegó a los Rockies en 2017 y en sus tres temporadas con el equipo promedió .252 en bateo con 337 hits y 49 jonrones. Lo cierto es que todavía no inicia la temporada 2021 de manera oficial y ya surgió el primer abandono, el cual es perfectamente entendible, pues antes de ser deportistas profesionales son seres humanos, que colocan a su familia como prioridad principal.