Masivo repudio a Salcedo por sus burlescas frases contra Cruz Azul

Carlos Salcedo, un tipo que siempre va hacia adelante a la hora de dar declaraciones, que da la cara en momentos buenos o malos de Tigres y que también gusta un poco de la polémica. Anoche, su equipo cayó ante Cruz Azul y el futbolista encendió Instagram con un desafortunado 'recadito' para la Máquina.

El 'Titán' trató de desquitarse en las redes sociales por lo que no pudo hacer en la cancha, ya que a través de un par de comentarios dejó ver su frustración por perder en el Estadio Universitario y soltó: "Yo sí aguanto carrilla, no soy piel delgadita, créeme que sí me da pena perder contra el equipo más salado en los últimos 23 años".

Pero eso no fue todo, pues lejos de arrepentirse por su comentario, el lateral auriazul insistió en la vergüenza que le daba perder ante un equipo como Cruz Azul, enfatizando de nuevo en los 23 años que suma sin ser campeón de Liga. "Ya sé, qué vergüenza que un equipo así nos gane travezzzz. Y más con 23 años de pesadilla", respondió Salcedo.

Inmediatamente aparecieron otros mensajes repudiando el accionar del jugador de Tigres y le retrucaron con comentarios tan ofensivos como los que él uso contra el equipo que sacó a relucir la tibieza de un equipo que pareció sentir el esfuerzo realizado en el Mundial de Clubes.

Hay que recordar que Tigres quedó resentido con Cruz Azul desde que le ganó la Semifinal de la Copa por México del año pasado, en la que incluso el partido estuvo a punto de terminar en golpes; además, en la Liguilla del Guard1anes 2020 también fue La Máquina el equipo que eliminó a los felinos en los Cuartos de Final, con un contundente 3-1 en el partido de ida en el Volcán.