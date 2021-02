Asombrosa prueba de personalidad: elige una taza de café y descubre qué revela

Las pruebas de personalidad son un verdadero furor en las redes sociales por sus asombrosos resultados. En ellas los internautas descubrieron una brillante alternativa para combatir el aburrimiento y además, para conocerse mejor de una manera muy sencilla y rápida. Por este motivo, aquí te proponemos un nuevo reto que te sorprenderá.

Lo único que debes hacer es elegir una de las seis tazas de café que te dejamos a continuación. Hazle caso a tu intuición y no pienses demasiado la respuesta. ¿Estás listo? Es importante resaltar que esta prueba no deja de ser un juego para distenderse y que los resultados no tienen una validez científica.

Taza 1: eres una persona que se destaca por ser muy responsable. Siempre estás bien predispuesto a ayudar a los demás sin esperar nada a cambio. Sobresales por tu inteligencia y por el compromiso que le imprimes a todo lo que realizas. Eres muy bondadoso y generoso con todo lo que tienes.

Taza 2: eres alguien que se destaca por su espíritu aventurero. Naciste para ser libre y detestas que te den órdenes. Para ti, las horas del día nunca alcanzan para realizar todo lo que tienes planeado en tu cabeza. No te gusta quedarte quieto en ningún lugar y constantemente buscas nuevos desafíos para poner a prueba tus capacidades.

Taza 3: eres una persona que se caracteriza por tenerle miedo a los cambios. Constantemente estás viendo con cariño el tiempo pasado y eso te impide crecer y avanzar. Debes aprender a relajarte y entender que lo mejor también está adelante. Si cambias la manera de ver el mundo, todo a tu alrededor mejorará.

Taza 4: eres una persona que se destaca por ser muy sobreprotectora. Siempre estás pendiente del bienestar de los que te rodean. En el amor no eres el más afortunado, sin embargo, consideras que tu media naranja se encuentra en algún lugar del mundo y que juntos vivirán una historia como la de los cuentos infantiles.

Taza 5: eres alguien muy sensible. A la hora de tomar decisiones tus sentimientos siempre te juegan una mala pasada. Debes aprender a pensar en frío y, por momentos, no dejarte influenciar por lo que te dice el corazón. Tu familia es lo más importante que tienes y eres capaz de sacrificar hasta tu propia felicidad por verlos a ellos felices.

Taza 6: eres una persona que se caracteriza por ser sumamente sociable. No tienes dificultad para hacer nuevos amigos y rara vez pasas desapercibido cuando asistes a alguna reunión. La gente te admira por la espontaneidad que tienes para decir las cosas y por ser alguien muy positivo.