Sentido mea culpa: Justin Timberlake se disculpa con Britney Spears

El ex líder de NSYNC Justin Timberlake, realizó unas disculpas públicas con la cantante Britney Spears por haber contribuido a los comentarios misóginos que lapidaron la carrera de la artista. El caso de quien fuera conocida como “La Princesa del Pop”, ha tomado gran relevancia gracias a un documental elaborado por el diario The New York Times.

En una carta publicada en sus redes sociales, Justin Timberlake realizó un mea culpa admitiendo que por años se benefició de la doble moral reinante en la industria comercial, misma que perjudicó a sus compañeras de profesión, ya que también en la disculpa está incluida Janet Jackson, quien fue vetada durante años por una actuación en el medio tiempo del Super Bowl que compartieron en 2004.

Crédito foto: Instagram J. Timberlake

“He visto los mensajes, etiquetas, comentarios e inquietudes y quiero responder. Lamento profundamente los momentos de mi vida en los que mis acciones contribuyeron al problema, en los que hablé fuera de turno o no defendí lo que era correcto. Entiendo que me quedé corto en estos momentos y en muchos otros y me beneficié de un sistema que aprueba la misoginia y el racismo”, enuncia la primer parte del comunicado publicado por Timberlake.

“Específicamente quiero pedir disculpas a Britney Spears y Janet Jackson, ambas individualmente, porque me preocupo y respeto a estas mujeres y sé que fracasé”, expresa el segundo párrafo a modo de sentidas disculpas.

“También me siento obligado a responder, en parte, porque todos los involucrados merecen algo mejor y, lo que es más importante, porque esta es una conversación más amplia de la que quiero formar parte y sobre la que quiero crecer de todo corazón ...”, finaliza el último párrafo invitando a la reflexión de los lectores.

Crédito foto: Sky News

En el documental "Framing Britney Spears", se realiza una comparación de la diferencia en la percepción que tuvo la opinión pública tras su ruptura con Spears. Cuando Timberlake y Spears terminaron su relación en 2002, él presumió en entrevistas de haberse acostado con ella, mientras que la artista fue señalada como un mal ejemplo para los adolescentes y se buscó su responsabilidad.