Las razas de perros que más sufren el ruido de la pirotecnia y cómo ayudarlos

Se acerca fin de año y con ello las festividades como navidad y año nuevo. Sin embargo no debes olvidar que los perros sufren demasiado los ruidos de pirotecnia por lo que debes tener un especial cuidado con tu mascota. Es así que hoy te traemos las razas de perro que más sufren el estruendo de los fuegos artificiales y de la pirotecnia.

Un estudio realizado por investigadores de la Facultad de Medicina Veterinaria y Biociencias de la Universidad Noruega de Ciencias de la Vida, analizó el impacto de la pirotecnia en más de cinco mil perros de 17 razas distintas, y determinó cuales son las razas de perro que más sufren la pirotecnia son.

En primer lugar tenemos a la raza de perro Buhund noruegos, luego al Shiba inu, seguido por el Soft coated wheaten terrier. Por otro lado, el mismo estudio determinó que los canes que muestran menor temor a la pirotecnia son las razas de Pointer, Gran danés, Bóxer y el Crestado chino. El motivo por el cual algunas mascotas sufren más los estruendo se halla en factores internos y ambientales.

Uno de los motivos por los cuales ciertos perros sufren de la pirotecnia se hallaría en las hormonas ya que las perras hembras son 30% más propensas a tener miedo a los ruidos, al igual que los perros esterilizados, quienes mostraron ser 72% más susceptibles a ellos. Claramente la edad del can influye en esto ya que según la investigación, con cada año de vida adicional en la mascota se incrementa en un 3.4% la probabilidad de que un perro tenga miedo al ruido.

Imagen: Petcare

Las recomendaciones para ayudar a que todas las razas de perro no sufran tanto los estruendos y así evitar altos niveles de estrés en tu mascota, son muy importantes para la paz de tu can. La primera recomendación es la de sacarlo a pasear antes de que empiecen los ruidos de los fuegos artificiales. Otra buena idea es la de prepararle un refugio donde se puede aislar el ruido. Finalmente, aunque suene extraño, no debes de prestare demasiada atención debido a que si tu mascota está nerviosa es mejor distraerla con otra cosa ya que si lo acaricias y consuelas demasiado puede que refuerces su temor.