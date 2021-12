Limpias y con brillo, cómo limpiar correctamente puertas de madera

Los muebles de madera quedan muy bien en la decoración de cualquier casa y no pasan nunca de moda. Sin embargo, es sabido que también requieren cuidados especiales para no dañar el material pero a la vez, poder mantenerlo limpio, desinfectado y brillante. En esto, las puertas de madera no quedan fuera y hay un paso a paso para limpiarlas correctamente.

En el caso de las puertas, el aseo no necesariamente debe ser tan periódico como sucede con escritorios, bibliotecas o cualquier otro mueble. Sin embargo, allí también se acumulan polvo, manchas, grasa y diversas partículas que se asientan. Frente a esto, puedes aplicar un paso a paso que es más fácil de lo que crees.

Usa un paño de microfibra para llegar a todos los rincones

Para comenzar, pasa un paño de microfibra por la puerta. Esto lo que hará será quitar el polvo de la superficie. También puedes usar otros elementos, como el plumero. Aunque en este caso lo que hará será quitar la tierra de este sitio y repartirla por toda la casa.

Una vez que tengas la madera sin polvo, será momento de eliminar las manchas y suciedad más profunda y para ello, simplemente deberás usar jabón neutro y agua tibia. Debes disolver un poco del detergente en el líquido. Allí tienes que humedecer un paño, estrujarlo y pasarlo por toda puerta para limpiar, intentando que quede la menor cantidad de agua posible,

No olvides desinfectar las manillas

En el caso de que algunas manchas no se vayan, puedes usar unas gotas de vinagre, siempre cuidando de no dañar la madera y probando el método en una parte pequeña de la puerta antes.

Finalmente, seca con otro paño limpio. Tus puertas de madera deberían quedar impecables. Debes realizar este procedimiento y limpiar cada 15 días o una vez al mes, la periodicidad puede variar de acuerdo la suciedad que exista. Asimismo, recuerda desinfectar las manillas.