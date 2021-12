La emotiva carta de la esposa de Alec Baldwin tras cumplirse más de un mes del trágico accidente en el set de grabación

Alec Baldwin está viviendo por estos días uno de los peores momentos de su vida por la investigación de la muerte de la directora de fotografía Halyna Hutchins durante el rodaje de la película “Rust”. Si retrocedemos en el tiempo; a finales de octubre de este año, mientras se filmaba la película, el arma que estaba usando el actor, en una escena se disparó accidentalmente y le dio muerte a la directora de fotografía del filme.

La fotografía con el rostro desencajado de Alec Baldwin llamando por teléfono y hablando con su esposa Hilaria Baldwin dio la vuelta al mundo y apareció en todos los portales de noticias. En ese momento el actor declaró a ABC News, llorando y desesperado no haber sido el responsable de lo sucedido: “No apreté el gatillo, yo no apreté el gatillo”.

Ahora que se ha retomado la investigación La esposa de Alec Baldwin ha hecho pública una carta en favor de su esposo en la que Hilaria comienza diciendo: "Estoy aquí, te quiero y te cuidaré. Estas fueron las únicas palabras que se me ocurrieron cuando supimos que Halyna había muerto. Recuerdo haber dicho esa frase una y otra vez. La horrible pérdida, la tortura para su familia, y tú, mi marido, metido de alguna manera en esta impensable pesadilla. Ese momento, grabado en mi memoria, los fotógrafos rodeándote, al teléfono conmigo, documentando tu agonía. No pude estar cerca de ti para abrazarte, nuestra conexión por teléfono, una visual para que el mundo vea ".

Esto expresa Hilaria Baldwin con palabras desgarradoras, la instructora de yoga con la que Alec Baldwin tiene 6 hijos continúa relatando: "Nuestra vida pública trae una gran alegría al conectar con gente increíble y un tremendo trauma cuando se oscurece. Tenía miedo de que te abrieras porque he visto tu espíritu aplastado, tu salud mental destrozada, tu alma en un dolor inimaginable. A veces me pregunto cuánto puede soportar un cuerpo, una mente. No quiero perderte. Todo se retuerce y se da la vuelta, se desmenuza, se miente, incluso se inventa. Perdí mi voz en este gigantesco ciclón de los medios de comunicación modernos, sociales y de noticias. Dejé de hablar por miedo. Tú siempre me animas a hablar, a usar mi voz, a ser fiel. Tenías razón y sigues inspirándome".

Imagen: La Nación

Actualmente la investigación sigue abierta, y no se han presentado cargos penales a los implicados en el trágico accidente. Se especula que la bala que causó el fallecimiento de Halyna Hutchins fue proporcionada por una persona de Nuevo México Seth Kenney, de 51 años, el cual suministró munición improvisada de una película anterior. Mientras todo esto sigue su curso normal Alec Baldwin e Hilaria Baldwin siguen muy unidos esperando la definición del caso.