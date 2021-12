Las curiosidades que no conocías sobre la esposa de Juan Gabriel

Los medios de comunicación siempre están plagados de noticias que hablan sobre la sexualidad de Juan Gabriel, las relaciones que tuvo y todo tipo de polémicas. Pero muy poco se habla de Laura Salas, quien fue su esposa y lo acompañó durante muchos años.

Laura Aguilera y “El Divo de Juárez” tuvieron un hijo en común: Iván Aguilera. Después de algunos conflictos internos de celos y peleas, los dos decidieron formar una familia y crear juntos a su hijo y a los cinco hijos adoptivos del cantante: Alberto Aguilera Jr., Iván Gabriel, Joan Gabriel, Hans Gabriel y Jean Gabriel.

Fue así que desde la década de los años ‘80s formaron una familia en conjunto, la cual siempre se encargaron de mantener alejada de los flashes y de los medios de comunicación.

Las "esposas" de Juan Gabriel

Siempre se opinó sobre las preferencias sexuales de Juan Gabriel, es por eso que todo el mundo se enfocó en hablar sobre los “hombres de su vida”, dejando de lado a las mujeres que marcaron grandes momentos a través de los años.

El intérprete de “Dime cuando tú” estuvo enamorado de Aída Cuevas, la cantante y actriz considerada como “La Máxima Exponente de la Música Mexicana”. Su amor era tan grande que el cantante le pidió que se casara con él en más de una ocasión, aunque ella siempre rechazó la propuesta porque pensaba que era mejor que continuarán como amigos.

Una situación muy similar vivió con Isabel Pantoja, a quién también le propuso matrimonio en más de una ocasión, pero siempre recibió una negativa como respuesta.

"Él lo entendió perfectamente porque era tan bonito lo que teníamos… A pesar de ese Atlántico que nos separaba, me sentí muy orgullosa de lo que teníamos y muchas veces me he arrepentido de haberlo hecho, porque después de mi marido sé que jamás habría encontrado a una persona que me comprendiera tan sumamente bien", confesó Isabel Pantoja en una entrevista en “Conexión Honduras”.

La vida de Juan Gabriel estuvo inundada de amores y pasiones. Es de ahí que surgieron tan hermosas canciones. ¿Cuál es tu favorita?