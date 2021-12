El test de personalidad que te dirá en un segundo si eres sabio

Los test de personalidad siguen ganando miles y miles de adeptos en las redes sociales. Los usuarios descubrieron en estos retos una ingeniosa alternativa para combatir el aburrimiento y sus asombrosos resultados no paran de sorprender. Aquí te proponemos un nuevo desafío que te permitirá saber más acerca de tu forma de ser de una manera muy sencilla.

¿Te animas a conocer lo que dice sobre ti? Lo único que debes hacer es observar el dibujo y hacerle caso a lo que tu ojo capte a primera vista. Allí tendrás todas las respuestas. ¡Déjate maravillar! Es importante resaltar que esta prueba no deja de ser un juego para distenderse y que los resultados no tienen una validez científica.

Corazón: te destacas por ser una persona que nunca prejuzga. No toleras a los hipócritas y te alejas de la gente mentirosa. Prefieres rodarte de aquellos que tienen tu mismo modo de ver la vida. Para ti, el paso por este plano es muy corto y eliges disfrutar de cada segundo. No piensas en el mañana y le sacas jugo al presente. Nunca te apresuras a lo que pueda ocurrir en el futuro. No sueles tomar decisiones sin consultarle antes a tu familia. Incluso, eres capaz de sacrificar tu propia felicidad por ver alegres a los que más amas.

Búhos: te caracterizas por ser alguien sabio y prudente. Hay quienes te ven como un gran referente a seguir y se inspiran en ti. Sabes bien separar la razón del corazón y nunca te dejas influenciar por los sentimientos a la hora de tomar decisiones. Eres simpático, generoso y muy bondadoso con todo el que se cruza por tu vida. No sueles pasar desapercibido en los eventos a los que asistes. Eres muy bueno dando consejos y muchos acuden a ti en búsqueda de los mejores.