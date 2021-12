Mike Wheeler: su edad dentro y fuera de Stranger Things

Como Eleven, Mike Wheeler y sus amigos deberían tener unos 14 años. Se graduaron de la escuela secundaria entre las temporadas dos y tres, y están a punto de comenzar el último año de la escuela al final de la última temporada.

Finn Wolfhard tiene ahora 18 años, aunque su personaje Mike Wheeler en Stranger Things debería tener algunos menos.

¿Cuántos años tienen los personajes de “Stranger Things”?

La actriz Millie Bobby Brown actualmente tiene 17 años, mientras que su personaje Eleven debería tener unos 14 en el programa. Esto se puede deducir ya que cuando se presentó a Eleven por primera vez en el programa, no se dijo cuál era su edad exacta, pero sí se mencionó que su madre había estado tratando de encontrarla durante unos 12 años.

Ahora que han pasado unos dos años, eso significaría que Eleven tiene aproximadamente 14 años.

Will Byers en "Stranger Things" es interpretado por Noah Schnapp que tiene actualmente 17 años. Mientras que Caleb McLaughlin tiene 20 años, seis años más que Lucas, que tiene alrededor de 14.

¿Quién es Mike Wheeler en “Stranger Things”?

“El, ¿estás ahí? ¿El? Soy yo, soy Mike. Es el día 352, 7:40 pm, todavía estoy aquí. Si estás ahí fuera, di algo... o dame una señal, no lo haré, ni siquiera diré nada, solo... quiero saber si estás bien”, Mike Wheeler, 30 de octubre de 1984.

Michael "Mike" Wheeler, interpretado por Finn Wolfhard, es uno de los principales protagonistas de Stranger Things. El líder del Partido, es el novio de Eleven, el mejor amigo de Dustin Henderson, Lucas Sinclair, Will Byers y Max Mayfield, y el hermano menor de Nancy Wheeler.

Cuando el mejor amigo de Mike, Will Byers, desapareció misteriosamente, él y sus otros amigos, Lucas y Dustin, se propusieron encontrarlo. Sin embargo, mientras lo buscaba se toparon con una chica fugitiva llamada Eleven.

Mike, rápidamente descubrió que ella sabía algo sobre la desaparición de Will y le pidió ayuda para encontrarlo. Durante su tiempo juntos, Mike y Eleven formaron un fuerte vínculo. Es en ese momento, sin darse cuenta, que su historia comienza.

No vamos a continuar para no spoilearte la historia en caso de que todavía no la hayas visto. Aunque, a esta altura, no existe casi ningún ser humano en este planeta que no haya disfrutado cada uno de los capítulos de esta exitosa serie.

Echa un vistazo a lo que será la 4 temporada de "Stranger Things"