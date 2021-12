Silvina Escudero alardea su hermosura y conquista corazones en Instagram

Silvina Escudero se incorpora al elenco teatral de “Sex” y ya se encuentra promocionando la obra en sus redes sociales, donde tiene una gran popularidad. La panelista de América se sumará a los actores y actrices: Noelia Marzol, Romina Richi, Felipe Colombo, Tucu Lopez y Juan Manuel Palao.

"Estoy chocha, voy a estar en Sex este verano, esta temporada debutamos el 6 de enero, con un elenco espectacular. Estoy super motivada, fascinada, emocionada. Hace muchos años que quiero trabajar con Muscari, Mati Napp, la productora, todo" narró Silvina en sus historias de Instagram.

Hace unas horas, Silvina Escudero publicó tres fotografías en su cuenta oficial de Instagram que enamoraron a una gran parte de sus millones de seguidores. En la misma se puede ver a la hermana de Vanina Escudero desplegando toda su belleza ante la cámara. La actriz no lució ninguna vestimenta a la vista. Además, la morocha complementó su look con una coleta en su peinado y un delicado make up.

“Se viene SEX! Nuevo proyecto, muchas ilusiones, cantidad de ganas y toda la energía. Feliz !!! Gracias @celesteuria y @rodrigomesina por lookearme asi, este equipo lleva 13 años juntos! Los amo!” fue el simple y promocional texto que eligió Escudero de epígrafe para acompañar sus recientes y osadas instantáneas en la popular red de la camarita.

Fuente: Instagram Silvina Escudero

Como era de esperarse esta publicación que tiene como principal protagonista a la panelista de “Los Mammones” se llenó rápidamente de likes superando con facilidad la barrera de los 40 mil corazones. Además, la morocha recibió cientos de mensajes de cariño y halago, de parte de sus más fieles fans, hacia su magnífica figura física.