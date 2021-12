Antonela Roccuzzo le trajo problemas en la entrega del Balón de Oro a Lionel Messi ¿Qué sucedió?

Lionel Messi, futbolista argentino que juega como delantero o centrocampista en el “Paris Saint-Germain de la Ligue 1 de Francia” recientemente fue galardonado con “El Balón de Oro”, ceremonia a la cual asistió con su esposa y sus hijos. El capitán y máximo goleador histórico de la selección de Argentina, es considerado con frecuencia el mejor jugador del mundo y uno de los mejores de todos los tiempos, por lo que no es de extrañar que haya obtenido el merecido premio.

Messi es el único futbolista en la historia que ha ganado, siete veces el Balón de Oro, siendo esta última ocasión la séptima vez, además de recibir seis Botas de Oro, un FIFA World Player, y un The Best FIFA. No obstante en la reciente ceremonia, quien acaparó todas las miradas fue la esposa del futbolista, Antonela Rocuzzo.

Si bien Rocuzzo destacó por su look y estilo, no fue precisamente por eso que llamó la atención del público y de los fans de Lionel Messi en la ceremonia del "Balón de Oro 2021". Antonela se lució al utilizar un escotado vestido color oro viejo que resaltó su figura. Por su parte, el deportista vistió a tono con sus tres hijos al vestir trajes con lentejuelas en el saco.

Antonela Roccuzzo, compartió en su cuenta de Instagram imágenes de la noche acompañadas por el siguiente mensaje: “Felicitaciones amor Leo Messi. Estamos muy orgullosos de todos y cada uno de tus logros. Feliz de poder compartir esto con vos. ¡Te amamos!”.

Imagen: Instagram Antonela Rocuzzo

No obstante el conflicto o drama inició luego de que Lionel Messi fuera premiado con su séptimo Balón de Oro. Fue allí cuando la prensa pidió a Antonella Rocuzzo que se quitara de las fotos para poder fotografiar únicamente a Messi con sus hijos. Sin embargo el jugador no permitió que menospreciaran a su esposa y le pidió que volviera la escena para ser fotografiada. La imagen del momento quedó capturada y fue compartida por la misma Antonela en Instagram.