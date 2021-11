Spider man: un recorrido por las 5 versiones más exitosas de la película

La reciente película Into the Spider-Verse mostró a los espectadores lo que los fanáticos del cómic ya sabían: no solo podría haber múltiples versiones de un superhéroe sino que todas podían ser geniales. Afortunadamente, Spider-Man es uno de esos personajes que ha tenido la suerte de ser reinventado varias veces y de múltiples formas, produciendo algunas de las mejores y más creativas películas hasta el momento.

Desafortunadamente, algunas de esas reinterpretaciones también han sido fallos, produciendo versiones fuera de lugar y que terminaron siendo un fiasco. Aquí, hemos compilado una lista de las 5 mejores versiones del Hombre Araña.

5. "Spider-Man" (2002)

Esta película centrada en el protagonista, interpretado por Tobey Maguire, salió columpiándose y recibió críticas muy positivas por la interpretación del director Raimi del icónico héroe de Marvel.

Los críticos se enamoraron de esta película y la elogiaron por equilibrar tan bien la acción y la comedia.

Desde su sensibilidad cómica hasta la "entrega seria y sin pretensiones" de Maguire, esta película ayudó a preparar al público para casi dos décadas de películas de "Spider-Man".

Jack Matthews escribió para el New York Daily News, "'Spider-Man' es una extensión casi perfecta de la experiencia de leer aventuras de cómics".

4. "Spider-Man: lejos de casa" (2019)

"Spider-Man: lejos de casa" tomó el divertido juego europeo de Peter Parker y lo convirtió en una película de acción que le encantó a los críticos.

La mayoría de los críticos quedaron impresionados por la química del elenco y la entretenida trama de la película, aunque algunos otros no estuvieron tan de acuerdo con el recibimiento tan positivo.

"Por supuesto, tiene malos que luchar y espectadores inocentes que salvar, pero esta es la más ligera y tonta de las películas de Marvel, que es lo que la hace tan agradable, pero también, en última instancia, lo que la hace tan olvidable", escribió Nicholas Barber para BBC.

3. "Spider-Man: Homecoming" (2017)

"Spider-Man: Homecoming" tuvo el beneficio de ser una nueva y emocionante aventura independiente de "Spider-Man" que hizo más que profundizar en la historia del origen del héroe.

Algunos críticos la llamaron "la mejor película de 'Spider-Man" y Holland fue ampliamente elogiado por ser un Peter Parker casi perfecto.

Michael O'Sullivan escribió para The Washington Post: "Un reinicio auténtico, refrescantemente nerd y enérgico de la gastada franquicia de Marvel...".

2. "Spider-Man 2" (2004)

La segunda película de la serie Maguire sigue siendo un estandarte de oro para las secuelas de superhéroes.

"Spider-Man 2" contó de manera impresionante con escenas de suspenso y le dio a Alfred Molina espacio para brillar en su interpretación (ahora icónica) de Doc Ock.

A los críticos les encantó la película, calificándola de "extraordinariamente inteligente para el género" e "increíblemente agradable".

"Una secuela que no solo supera a su predecesora, sino que tiene una perversidad y una agudeza que difícilmente parecen pertenecer a una película de cómics", escribió Anthony Quinn para The Independent.

1. "Spider-Man: Into the Spider-Verse" (2018)

Lanzada en 2018, la película animada "Spider-Man: Into The Spider-Verse" fue elogiada por ser visualmente impactante y por desarrollar a sus personajes con una maravillosa mezcla de comedia y empatía.

La historia de Miles Morales descubriendo su lugar entre la gente araña del multiverso fue adorada por los críticos, quienes la llamaron "una obra de arte triunfante" y "una brillante y audaz crítica amorosa del género de superhéroes”.

Ben Sachs escribió para el Chicago Reader que la película "en realidad captura la sensación de estar absorto en un cómic".

Para ti, ¿Cuál ha sido la mejor película de Spider-Man de la historia?