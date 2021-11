Pablo Alborán sufrió dos robos y los lamentó

La Voz de España tuvo otra noche de alto voltaje durante los Asaltos y es que, debido a las nuevas reglas, los couches la tienen cada vez más difícil. Pablo Alborán y María José Llergo fueron los primeros en presentar a su equipo y se los notó muy orgullosos de sus artistas.

Tras siete maravillosas presentaciones, el dúo debió decidir a qué participante hacían pasar a la fase de los Directos y la elegida fue Inés Manzano. El anuncio no fue una sorpresa para nadie y es que la joven madrileña de 20 años ha cautivado a todos los seguidores del programa desde las audiciones a ciegas cuando cantó "Before you go", de Lewis Capaldi.

Durante la Gran Batalla, su presentación junto a Yamile Wilson y Toyemi y Marya hizo poner a bailar a todo el mundo con “Bang, bang”, de Jessie J, Ariana Grande y Nicki Minaj.

El resto de los seis participantes esperaban ansiosos conocer quién serían los tres que tendrían una segunda oportunidad en la fase del Asalto Final. La primera en ser seleccionada para pasar a la zona roja fue Marina Jiménez, quien tuvo una gran sorpresa tras subirse al escenario para interpretar “Te espero aquí”, de Pablo López, ya que el propio López la llamó para felicitarla.

Julio Benavente debía seguir los pasos de Marina en la zona roja, pero rápidamente fue robado por el equipo de Alejandro Sanz y Greeicy. Lo mismo ocurrió cuando el malagueño anunció que Irene Nández era otra de sus preferidas, pero esta vez fue el team de Luis Fonsi y David Bisbal quienes se la quitaron de sus manos.

Finalmente, fueron Toyemi y Yamile las que completaron los tres lugares para el Gran Asalto mientras que Marya Torregrosa quedó eliminada.