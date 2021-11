Esta es la razón por la que Natti Natasha escondió tanto tiempo su relación amorosa

Cuando Natti Natasha comenzó su relación amorosa con Raphy Pina, su manager, decidió que lo mejor sería que la mantuvieran escondida. ¿La razón? Una muy buena la verdad, es que no quería que las personas asociaran su éxito con su relación con el dueño de Pina Records.

Aunque ese fue el principal motivo no fue el único. Tampoco quería que la gente se enfocara en su vida privada y todo lo que sucedía en ella, solamente buscaba que se fijaran en su música y en lo que ella tiene para ofrecer como artista.

"Ya sabes, mánager y artista, no se ve mucho por ahí", dijo Natti en el show Daily Pop de E! News. “A ambos nos gusta resolver siempre las cosas en privado".

La manera en que Natti Natasha presentó a su novio

Natti Natasha y Raphy Pina confirmaron su relación mediante una aparición especial en el video musical "Inédito" del cantante español Rozzano, que se lanzó hace unos nueve meses atrás.

La cantante de ‘Ram Pam Pam’ fue la protagonista de la historia del video y justo al final, cuando la canción va a terminar, revelan la relación en la vida real del productor y la estrella musical. Fue en ese momento que se desvanecieron todos los rumores en torno a ellos dos.

En alguna ocasión Rozzano contó que eligió a la pareja para su video porque conoce la hermosa relación que tienen ellos dos. El apoyo que se brindan en todos los aspectos de la vida, algo que para él fue inspirador.

"Fue grata mi sorpresa cuando se me acerca Raphy y me dice: 'Yo con 'Inédito' me sentí especialmente identificado”, confesó el artista. En ese momento el cantante español le confesó al productor que la letra de esa canción estaba totalmente inspirada en él y en su pareja.

Y continuó relatando, “Nos dimos un abrazo. Le conté a mi familia lo que estaba pasando y no se lo creían. Parecía que era el destino, fue una conexión mágica".

A partir de ahora podremos conocer un poco más de la intimidad de Natti Natasha a través de su nuevo reality ‘Everybody Loves Natti’ a través de Prime Video. Ahí vamos a descubrir el lado ‘B’ de la mega estrella del reggaetón.

¿Qué te parece la relación entre la cantante y Raphy Pina?