Una delicia: prepara a la perfección un plato de pastas con salsa de tomates

La pasta es un alimento que proviene de Italia y la adoptó el mundo, se globalizó. Esta receta es simple, sobre todo te indicaremos para que tengas la pasta cocida, por lo general conviene respetar la indicación que contiene el envoltorio. Pero también es real, que a mucha gente le gusta la pasta más cocida.

Para tener un cálculo preciso, si la pasta será el plato principal se calcula en crudo 100 gramos por persona. También es muy importante tener el agua en ebullición a la hora de colocar la pasta. Y el agua no necesita del aceite, de hecho si le agregamos el aceite veremos que la pasta no se empapa bien en la salsa. Por ese motivo el agua no lleva ni sal, ni aceite. A continuación el resto de los detalles.

La pasta habilita a combinarlo con nuestros ingredientes favoritos

Ph Pexels

Ingredientes:

400 gramos de pasta

200 ml de salsa de tomates fritos

200 gramos de queso en hebras

aceite de oliva, sal y pimienta

Procedimiento:

En una olla colocamos abundante agua, luego le damos cocción según el tiempo de cocción que indica el paquete. Por lo general son 7 minutos, pero lo corroborarás cuando prepares la comida. Escurrimos la pasta y llevamos la salsa al fuego y agregamos la pasta, mezclamos y ponemos a temperatura.

Luego servimos los platos de pasta, agregamos queso y un poco de aceite de oliva ¡y a disfrutar!