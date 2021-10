3 series que debes ver en Netflix si te gustó Las cosas por limpiar

Las cosas por limpiar es una de las series más exitosas de Netflix en la últimas semanas. Esta miniserie de 10 episodios narra la historia de una mujer que abandona su casa para escapar de un marido golpeador y abusivo. Sin lugar donde vivir ni nada que comer, acepta un trabajo de empleada doméstica mientras lucha contra viento y marea para definir su propio valor y conservar la custodia de su hija. |

Esta serie de Netflix creada por Molly Smith Metzler e inspirada en las memorias de Stephanie Land “Maid: Hard Work, Low Pay, and a Mother’s Will to Survive” es protagonizada por Margaret Qualley. Los fanáticos de la tira se encuentran esperando ansiosos una confirmación del gigante steaming de una posible segunda temporada. Para ellos les compartimos una lista de opciones con historias similares.

Una mujer hecha a sí misma: una lavandera afroamericana derrota a la miseria y funda un imperio de la belleza que la convierte en la primera millonaria por esfuerzo propio. Esta serie está basada en hechos verídicos.

El baile de las luciérnagas: las mejores amigas Tully y Kate se conocieron en la adolescencia y se han mantenido unidas en las buenas y en las malas por más de 30 años. Esta historia es una de las grandes joyas de Netflix en este género.



Dulces Magnolias: esta serie nos cuenta la historia de tres mujeres que viven en Calorina del Sur, son mejores amigas desde el colegio y llevan juntas toda la vida. Las amigas tendrán que hacer frente a las complicaciones del romance, de su carrera profesional y de formar una familia.