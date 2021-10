Fundamental, así puedes cuidar a tus mascotas cuando estás fuera

Cuidar de tus mascotas implica atender a diferentes asuntos como su alimentación. Sin embargo, debes atender a tus perros y gatos incluso cuando no los ves. Es el caso de aquellas horas en la que no estás presente dado que estás trabajando, has salido de compras o, más importante todavía, mientras estás de vacaciones y pasas varios días fuera. Conoce cuáles son los cuidados fundamentales en esos momentos.

Existen algunas ocasiones en que por diversos motivos, nuestras mascotas se quedan solas en casa. Esto no es problema cuando solo sucede por algunos minutos o incluso pocas horas mientras trabajas. Pero esto cambia cuando estás buena parte del día o de la semana fuera y los perros se quedan solos. En esas ocasiones puedes continuar dándoles los cuidados necesarios con algunos consejos muy simples.

Instalar una puerta para perros es una buena idea

Fuente: Pexels

Instala una puerta para perros

Una de las necesidades de nuestras mascotas es poder salir al jardín. Ya sea para hacer sus necesidades o bien para tomar sol, pasar tiempo en la naturaleza y jugar un poco, ellos de seguro querrán salir al patio mientras no estás. En ese caso una solución muy eficaz es instalar puertas para perros, que permitirán a tu mascota entrar y salir cuando así lo necesiten sin necesidad de que alguien les abra.

Contrata a un paseador de perros

Otra idea para cuidar de tus mascotas cuando pasas muchas horas fuera es contratar a un paseador, que podrá jugar con ellos, dar una caminata e incluso, les permitirá interactuar con otros animales. De esta manera al llegar a casa no tendrás que volver a salir para dar un paseo con tu perro.

Puedes contratar a un paseador para perros

Fuente: Pexels

Pide ayuda a un vecino o amigo

Por otra parte, si te has decidido a hacer un viaje y estarás varios días fuera, entonces puedes solicitar la ayuda de alguna persona de confianza, ya sean tus vecinos o bien familiares o amigos. Ellos pueden hacer visitas diarias para darle los cuidados necesarios a tus mascotas. También es posible que los lleven consigo a sus hogares, aunque esto no es recomendado ya que podría estresarlos.