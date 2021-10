Las batallas más épicas de La Voz de España

La Gran Batalla de La Voz de España fue de los más emocionante que se ha visto en esta tercera temporada. Cada couch debió despedir a siete de los artistas que conformaban sus equipos, esto representó a, nada menos, que ¡la mitad! Obviamente fue un momento muy difícil, pero que dejó presentaciones épicas.

Pablo Alborán fue el primero que presentó a su team y lo hizo a lo grande. Inés Manzano, Yamile Wilson, Toyemi y Marya Torregrosa llenaron de energía el escenario con “Bang, bang”, de Jessie J, Ariana Grande, Nicki Minaj.

Al malagueño le fue imposible tener que decirle adiós a alguna de estas mujeres y las cuatro pasaron a la siguiente etapa.

Disfruta de su presentación

Luis Fonsi puso en el escenario a un cuarteto que se llevó todos los aplausos. No era para menos ya que, durante las audiciones a ciegas, cada uno de estos artistas había dado una muy buena impresión.

Se trató de Carlos Ángel Valdés, Tosh Ebenezer, Daniel Gómez y Ángel Valera, quienes interpretaron el tema "Believer" de Imagine Dragons. No había posibilidad de que alguno de estos jóvenes abandonara el programa y los cuatro estarán en la etapa de los asaltos.

A pesar de que no es la primera oportunidad en la que Alejandro Sanz forma parte de La Voz, el intérprete de Amiga Mía no pudo ocultar sus nervios cuando llegó el momento de que su equipo tomara lugar en el escenario.

Uno de los momentos más especiales llegó cuando Carlos Galí, Karina Pasian, Alice Reay y Miguel Moreno interpretaron "Almost is never enough" de Ariana Grande. La canción hizo emocionar muchísimo a los couches y sus asesores.

Sanz dio una gran sorpresa cuando comenzó a nombrar uno a uno a quienes seguían en el programa y terminó quedándose con los cuatro.

Finalmente, el equipo de Malú cerró el programa y su sangre flamenca pudo más. Esto provocó que David Bastidas, Jesús Peguero, Ezequiel Montoya y Tomasa Peño la terminaran enamorando por completo al interpretar "Adoro" de Armando Manzanero.