Así de hermosa lucía Catherine Fulop a los 21 años

Catherine Fulop volvió a participar de uno de los hashtags más populares de Instagram, nos referimos a los clásicos TBT de los días jueves. En esta ocasión la actriz venezolana de 56 años sacó del baúl de lo recuerdos un contenido multimedia del año 1986.

Hace unas horas, Catherine compartió una fotografía retro en su cuenta oficial de Instagram que conquistó a una gran parte de sus millones de followers de América Latina. En la misma se puede ver a la oriunda de Caracas, Venezuela desplegando toda su belleza con 21 años. La latina lució en aquella ocasión un bikini de color rosa pastel. La sudamericana complementó su look, su cabello suelto y un delicado make up.

“Mi foto de hoy data mas o menos por el año 1986. Creo que esta foto es cuando hacia mi primera novela "Mi Amada Beatriz " lo saco por el look. Les cuento que nunca realice ninguna actividad física, no me gustaba hacer deportes, lo mio era otra cosa, con la llegada de mis hijas, quise mejorar mi cuerpo porque sentía que todo se me estaba cayendo, y ahi empece, a entrenara y cuidar mi salud” fue la primera parte del extenso texto que eligió Fulop de epígrafe para acompañar su nostálgica instantánea en la popular red de la camarita.

“Como verán en la foto siempre fui de caderas y cola grande, me hice una intervención para agrandar mis boobies (sentía que estaba desproporcionada) Seguro que le pasa a muchas chicas. Hoy siento que mi cuerpo cambió y lo mas importante me siento activa y saludable. Se les quiere” cerró Catherine Fulop.

Fuente: Instagram Catherine Fulop

Como era de esperarse este posteo que tiene como única protagonista a la madre de Oriana Sabatini se llenó rápidamente de likes superando con facilidad la barrera de los 71 mil corazones. Además, la bella latina recibió miles de mensajes de cariño y halago hacia su magnífica figura física, de parte de sus más fieles seguidores, en las redes sociales.