El increíble test visual de la ilusión Jastrow que te engañará sin que lo notes

Un test visual es la mejor herramienta para poner a trabajar todos nuestros sentidos. Estos test ponen a prueba nuestra percepción y las habilidades cognitivas de nuestro cerebro. A partir de estas pruebas se puede denotar el grado de nuestra agudeza visual, es decir de la capacidad para distinguir objetos o formas de manera nítida.

En esta ocasión realizaremos un test visual partir de la ilusión Jastrow. Esta es una ilusión óptica descubierta por el psicólogo estadounidense Joseph Jastrow en 1889. Las ilusiones ópticas, y en ella se incluye la ilusión Jastrow, son percepciones que no se adecúan a la realidad del mundo que nos circunda.

Más allá de ser entretenidas, o pruebas de test visual, las ilusiones ópticas sirven para ayudarnos a comprender cómo opera nuestro cerebro, sobre todo cuando se trata de reconstruir el entorno. Esto mismo es lo que hace la ilusión Jastrow debido a que la reconstrucción que hacemos del mundo no siempre es exacta, sino defectuosa ya que en ciertas ocasiones, la información puede ser ambigua, y entonces no sabemos si lo que vemos es un reflejo de la realidad o no.

Lo que sucede en la ilusión Jastrow es que una de las dos figuras en la imagen parece ser de mayor tamaño que la otra. Es decir que a causa de esta ilusión se percibe a la figura que está abajo más grande que la que está arriba cuando en realidad ambas tienen el mismo tamaño. Así, queda demostrado con estas ilusiones que nuestros ojos no funcionan como cámaras que observan fielmente la realidad, sino que, durante el proceso, nuestro cerebro interviene para interpretar esa información y tratar de darle un significado.

Imagen: Ilusionario

La ilusión del test visual también se puede obtener de otras maneras, similares a la original, es decir, cuando colocamos dos objetos iguales con mucha proximidad. En estos casos, la disposición siempre favorecerá más a uno que a otro y veremos, o creeremos ver, que hay uno más grande que el otro tal y como ocurre con la ilusión Jastrow. A continuación podemos ver como el efecto desaparece si hacemos coincidir las figuras en horizontal y si además hacemos que los arcos inferior y superior de las piezas sean idénticos.