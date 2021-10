Contundente: Adamari López le responde a los haters que la señalan por su rápido descenso de peso

Durante el último tiempo Adamari López ha sido blanco de críticas por su marcado descenso de peso atribuyéndolo a su separación de Toni Costa. Hasta ahora la conductora se había mantenido en silencio respecto del tema ignorando los comentarios.

Eso fue hasta que la conductora puertorriqueña decidió salir a aclarar el tema y explicar con hechos, qué le ha llevado a lucir mucho más delgada. Para comenzar diremos que según Adamari López este proceso lleva mucho tiempo, aún antes que se separara de Toni Costa, aunque los resultados de la excelente figura que luce hoy se se hicieron esperar un tiempo.

Adamari López afirma que ya en febrero del año 2020 ella había comenzado con este proyecto de cambiar su figura y acercarse a una alimentación mucho más equilibrada y beneficiosa. Esto lo afirma teniendo en cuenta que el cambio de hábitos alimentarios la ayudarían a tener una vida mucho más saludable y plena.

Adamari López ha compartido, para que todo el mundo salga de dudas, que lleva más de una año y medio enfocándose en este cambio tan necesario para su salud y su bienestar en general. La conductora se ha puesto estos objetivos para lograr un descenso de peso en forma paulatina, evitando así el efecto rebote que produce el bajar rápidamente de peso.

El problema es que Adamari López ha recibido más críticas que elogios en este proceso y a muchos les ha costado entender el por qué del tiempo que le llevó esta nueva meta en su vida. No han comprendido cómo llevando tantos meses a régimen, no terminaba de verse el cambio.

Imagen: Instagram Adamari López

Ahora que Adamari López ha logrado su cometido, se relaciona su descenso de peso con cuestiones que no tienen nada que ver con la realidad. Es por ello que la conductora ha expresado: "Ahora de lo que no hablan es del tiempo que me ha tomado lograr mis metas, el trabajo que esto implica, la determinación, las lágrimas, esfuerzo, obstáculos y mucho más; y esto se logra con determinación, tiempo y dedicación".