Padeciendo ansiedad: Ricky Martin revela los terribles momentos que vivió durante su confinamiento

Ricky Martin, cantante y actor puertorriqueño, ha conmocionado a sus millones de fans en el mundo tras revelar que pasó por un duro momento durante la pandemia. El artista que ha vendido alrededor de 60 millones de álbumes como solista hasta 2020 logrando el éxito mundial con su álbum más vendido en 1999, también vive situaciones difíciles.

Todo se debe a que el pasado 10 de octubre se celebró el “Día Mundial de la Salud Mental” por lo que Ricky Martin decidió alzar su voz y contar su propia experiencia a UNICEF. Fue así que a través de Instagram, el cantante habló sobre cómo se vio afectada su salud mental con el confinamiento. Sobre ello el actor afirmó: “Como cualquier padre, la pandemia me ha provocado ansiedad. He estado preocupado por cómo están mis hijos, por la salud de mi familia, y por cómo vamos a superar esta situación…Por suerte, puedo proteger a mis hijos de la mayoría de mis preocupaciones, pero para muchas familias no es así”.

Con ello Ricky Martin intentó un hacer llamado para consultar las recomendaciones de la UNICEF y así estar capacitado en situaciones difíciles. El interés del artista indica que quiere saber cómo tratar o qué decir y hacer en caso de que sus hijos pasen por un mal momento a nivel mental. Además el video publicado por el cantante también intenta generar conciencia de lo importante que es la salud mental.

Por otra parte, en su publicación Ricky compartió los consejos de UNICEF para hablar sobre la salud mental con sus hijos.“1 de cada 7. Ese es el número de jóvenes de 10 a 19 años que padece un trastorno mental diagnosticado. El nuevo informe de @unicef analiza los factores que dañan y protegen la salud mental de niños, niñas y jóvenes. Como padre, puede ser difícil saber qué decir y qué hacer cuando tu hijo pasa por un mal momento. En este #DíaMundialdelaSaludMental, consulta los consejos de UNICEF para que puedas iniciar la conversación sobre salud mental con tus hijos”.

Imagen: UNICEF

Recordemos que Ricky Martin es embajador de la UNICEF por lo que no es de sorprender su interés en la salud mental. Como embajador el artista ha fundado la “Ricky Martin Foundation” en 2002, y creó el proyecto “People For Children” para luchar contra el tráfico y la explotación sexual infantil. Además ha participado en varios conciertos benéficos, incluyendo el “Pavarotti & Friends", en 1999 y 2003.