Sin nada encima: Denise Rosenthal desafía las restricciones de Instagram

La cantante, compositora y actriz chilena Denise Rosenthal, quien inició su carrera artística como actriz y cantante interpretando el papel de Feña en la serie de televisión Amango; es portadora de una belleza inigualable que muchos de sus fans admiran.

Aunque ella suele mostrarse tal y como es ante sus fans, recientemente realizó una confesión en un historia de Instagram con la que nos permitimos discrepar ya que la consideramos una de las mujeres más hermosas de Chile y todo el continente.

“Hola. Quiero contarles un secreto. No se pueden reír porque es cierto, de verdad. Me da vergüenza, es un secreto. Pero sí, lo comparto, a veces, con la gente de confianza. O sea, ustedes. Mi ombligo es hediondo”, afirmaba hace algunas horas atrás la cantautora.

Una publicación realizada precisamente en la misma red social de la camarita sorprendió a los fans de Denise Rosenthal. Y no es para menos, ya que la actriz se mostró como nunca antes lo había hecho, despojada de toda prenda, desafiando las restricciones de Instagram.

A toda velocidad los seguidores de Denise no dudaron en volcar su admiración con likes, reacciones y mensajes en la caja de comentarios. “Hermosa de cualquier forma no solo de esta ;)”, “🌹🌷🌻🍀🌸🌼👍”, “Madre mía, me inclino ante tanta belleza, eres la Hostia tía. 😍😍”, “Eres una Diosa, Denise !! ❤️❤️❤️🔥”; fueron algunos de los elogios recibidos por la chilena.