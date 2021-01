Asombroso test: cómo eres de acuerdo a la forma de tus dedos

Un nuevo test de personalidad está causando sensación en las redes sociales por sus asombrosos resultados. En esta ocasión revela fascinantes datos de la forma de ser de una persona por su tipo de sus dedos. A continuación te dejamos tres de los más frecuentes.

¿Estás listo para conocer lo que revela sobre ti esta sencilla prueba? A continuación, las respuestas.

Dedo recto: eres una persona con un carácter fuerte y muy reservada de su vida privada. Solo algunos te conocen bien en profundidad, no sueles abrirle tu corazón a cualquiera. Pareces ser alguien muy frío, sin embargo con tu círculo más íntimo eres sumamente amoroso y cariñoso. Eres muy honesto, respetuoso y detestas las injusticias. Sabes perdonar cuando alguien comete un error y nunca guardas rencor.

Dedo en punta: te destacas por ser alguien muy creativo. Eres muy atento con todos los que te rodean y siempre estás buscando su bienestar. Sobresales por ser muy agradable y cálido. Tienes facilidad para entablar conversaciones con desconocidos y haces nuevos amigos de manera muy rápida. Cuando te propones algo, no descansas hasta lograr tu objetivo. Eres perseverante y comprometido con todo lo que realizas.

Dedo con nudillos grandes: eres una persona muy tranquila. Las aventuras no son lo tuyo, no te gusta salirte de tu zona de confort. Te destacas por tener una mente abierta y siempre escuchar y respetar las opiniones de los demás. Sueles ponerte con frecuencia en los zapatos de los otros y no te gusta hacerle daño a la gente. Prefieres pensar dos veces las cosas antes de decirlas para evitar herir a alguien. Tienes un gran corazón y eres muy generoso.